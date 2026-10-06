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Сеул счел недостаточными извинения Киева за раскрытие данных о пленных КНДР

Власти Южной Кореи сочли извинения Украины за разглашение сведений о передаче двух северокорейских военнопленных недостаточными. Об этом заявил глава МИД страны Чо Хен, передает Yonhap.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен

Фото: Gerard Carreron / Reuters

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен

Фото: Gerard Carreron / Reuters

По словам министра, в поступивших из Киева сообщениях по этой теме содержались извинения, однако их уровень не соответствует ожиданиям Сеула. В связи с этим южнокорейские власти рассматривают возможность принятия дополнительных мер. В частности, не исключен отзыв посла Пак Ки Чхана, однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Дипломатический спор возник после заявления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН о передаче Южной Корее двух пленных военнослужащих КНДР. Южнокорейский президент Ли Чжэ Мен утверждал, что Киев сам требовал конфиденциальности при передаче пленных, но позднее обнародовал сведения и опровергал существование такой договоренности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Язык Киева доведет Сеул».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Претензии Сеула связаны не только с самим разглашением сведений. По версии южнокорейской стороны, Киев настаивал на конфиденциальности, поскольку отказ обменять северокорейских пленных на украинских военнослужащих мог вызвать внутри страны волну критики; последующее отрицание такой договоренности в Сеуле расценили как отдельный ущерб доверию между правительствами.

Вопрос осложняется тем, что речь идет о военнослужащих, которые не хотели возвращаться в КНДР: в июле 2026 года Украина соглашалась не репатриировать их против их воли, а Южная Корея была готова принять их. Президент Ли Чжэ Мен в сентябре 2026 года, по сообщению южнокорейской стороны, долго не решался на это из-за ожидаемой негативной реакции Пхеньяна.

Для Сеула публичное раскрытие данных имеет и практическое последствие: южнокорейский президент заявил, что оно ставит под угрозу безопасность самих пленных и их семей. Поэтому спор трактуется властями не как разногласие о формулировках, а как нарушение условий, от которых зависели доверие между странами и безопасность людей.

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