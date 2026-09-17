Россия обсуждает возобновление прямых перелетов с Японией и Южной Кореей

Российские авиакомпании обсуждают с Японией и Южной Кореей перезапуск прямого сообщения, сообщил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

«Технические консультации продолжаются на уровне непосредственно наших авиакомпаний и транспортных агентств. Разговор непростой идет, сложный. Потому что, конечно, все, что произошло, — это не наша инициатива»,— сказал замминистра в разговоре с «Известиями».

Господин Руденко выразил надежду, что авиасообщение со странами все-таки удастся восстановить. «Тем более что оно экономически выгодно для них»,— добавил он.

Прямые авиаперелеты из России в Японию и Южную Корею были приостановлены в 2022 году по инициативе азиатских стран.