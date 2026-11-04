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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

Президент Польши обвинил Туска в кризисе вокруг Конституционного суда

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил премьер-министра Дональда Туска в кризисе вокруг Конституционного суда. По словам господина Навроцкого, действия правительства стали «преступлением в отношении конституции».
«Вся ответственность… за все незаконные действия… лежит на одном человеке; это премьер-министр Дональд Туск»,— заявил польский президент на заседании Совета национальной безопасности.
Конфликт обострился после того, как группа лояльных правительству судей заявила о смещении председателя суда Богдана Швенчковского. Судья Анна Корвин-Петровская объявила о переходе полномочий к ней.
Это вызвало протесты оппозиционной партии «Право и справедливость» и стычки у здания суда ночь на 31 октября. Из-за произошедшего Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в страну. Он обвинил правительство в силовом захвате Конституционного трибунала страны.
Подробнее — в материале «Ъ» «Политический кризис назвали госпереворотом».