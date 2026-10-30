В Южной Корее педиатры грозят увольнениями из-за обысков силовиков в больницах
Педиатрическое сообщество неотложной медицинской помощи Южной Кореи потребовало от полиции ограничить обыски в отделениях скорой помощи. Врачи утверждают, что действия силовиков приводят к увольнениям медиков и грозят общенациональным кадровым кризисом в этой сфере. Информацию передает The Chosun Daily.
Поводом для этих требований стал обыск, проведенный полицией 30 сентября в педиатрическом центре при университетской больнице Аджу. В июле туда доставили четырехмесячного младенца в состоянии клинической смерти — спасти ребенка не удалось. После этого его родители обвинили медиков в халатности, и силовики нагрянули в центр с обыском прямо во время приема пациентов. Инцидент вызвал возмущение среди врачей: директор клиники Ли Чжи Сук уже подала в отставку, остальные сотрудники тоже заявили о намерении уволиться.
На брифинге в Сеуле, организованном Корейским обществом педиатрической неотложной медицины и Национальным советом специализированных центров, врачи потребовали ограничить следственные действия в отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и родильных залах. Также они заявили о необходимости привлекать медицинских экспертов, контролировать изъятие документов и отказаться от избыточных следственных действий на месте при расследовании смертей пациентов. Медики утверждают, что ситуация спровоцирует массовый отток кадров по всей стране перед периодом найма и продления контрактов.
Ли Чжи Сук сообщила, что руководство полиции уже принесло извинения за помехи в работе и нехватку понимания специфики скорой помощи. «Однако они (полицийские.— "Ъ") так и не дали удовлетворительных ответов на вопрос, почему полицейские и криминалисты вошли в лечебную зону в день смерти пациента и позже почему провели необъявленный обыск»,— цитирует ее издание.
Выступавшие подчеркнули, что для расследования силовикам незачем вторгаться в зоны оказания помощи: правки в электронных медкартах фиксируются системой, а записи с камер доступны и так. Наконец, медиков возмутил сам подход полицейских, рассматривающих клинику как место преступления. Они требуют от полиции уже к концу ноября представить проект новых правил проведения расследований, которые запретят проводить обыски в отделениях неотложной помощи.