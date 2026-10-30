В Южной Корее педиатры грозят увольнениями из-за обысков силовиков в больницах

Ли Чжи Сук сообщила, что руководство полиции уже принесло извинения за помехи в работе и нехватку понимания специфики скорой помощи. «Однако они (полицийские.— "Ъ") так и не дали удовлетворительных ответов на вопрос, почему полицейские и криминалисты вошли в лечебную зону в день смерти пациента и позже почему провели необъявленный обыск»,— цитирует ее издание.