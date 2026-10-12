КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Предыдущий запуск баллистической ракеты состоялся 3 октября из района Вонсана. На следующий день ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за запуском стратегической ракеты средней дальности в рамках учений ракетных войск по обращению с «гиперзвуковой системой стратегического вооружения». Тогда радары систем ПРО Южной Кореи и Японии потеряли из виду меняющуюся траекторию ракеты.