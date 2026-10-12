КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
12.10.2026, 05:54
С территории Северной Кореи в понедельник произведен запуск баллистических ракет в направлении Японского моря, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных. В Объединенном комитете начальников штабов заявили, что некоторые из запущенных КНДР баллистических ракет пролетели более 900 км.
«Военные Южной Кореи усилили наблюдение на случай дополнительных запусков и поддерживают полную боевую готовность, одновременно обмениваясь профильной информацией с США и Японией»,— заявили в ведомстве.
Корейское управление нацбезопасности администрации президента провело срочное совещание из-за пуска ракет, передает ТАСС.
Агентство Bloomberg связывает испытания Пхеньяна с операцией Сеула по разминированию участка демилитаризованной зоны, где 21 сентября получили ранения при взрыве мины трое южнокорейских военнослужащих. Власти КНДР заявили, что страна не имеет отношения к произошедшему.
Предыдущий запуск баллистической ракеты состоялся 3 октября из района Вонсана. На следующий день ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за запуском стратегической ракеты средней дальности в рамках учений ракетных войск по обращению с «гиперзвуковой системой стратегического вооружения». Тогда радары систем ПРО Южной Кореи и Японии потеряли из виду меняющуюся траекторию ракеты.