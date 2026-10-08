Как вскоре сообщили южнокорейские власти, договоренность о передаче граждан КНДР Сеулу должна была оставаться в тайне. Это было связано прежде всего с опасениями за жизнь членов семей военнопленных. К тому же Сеул стремился избежать эскалации и без того напряженных отношений с Пхеньяном. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён без обиняков заявил, что придать этот факт огласке, судя по всему, в Киеве решили «ради самопиара», не учитывая «состояния межкорейских отношений» и «ущерба для национальных интересов» его страны.