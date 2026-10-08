Выйдите и зайдите, как положено

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Не удовлетворенная извинениями Киева Южная Корея отозвала посла с Украины
08.10.2026, 17:17
Дипломатический скандал между Киевом и Сеулом из-за разглашения информации о передаче Южной Корее двух захваченных ВСУ в плен в Курской области северокорейцев вышел на новый уровень. В четверг, 8 октября, МИД Южной Кореи объявил об отзыве для консультаций своего посла на Украине Пак Ки Чхана. Причина демарша в том, что украинские извинения Сеул не удовлетворили. Более того, в Киеве продолжают отрицать, что договоренность о сокрытии факта передачи Сеулу взятых в плен северокорейцев имела место.
Объявление об отзыве посла Южной Кореи Пак Ки Чхана из Киева стало новым витком обострения отношений между двумя союзниками. И хотя пока речи о понижении уровня дипотношений не идет (официально посол вызван для консультаций), такого рода демарш в истории отношений двух стран происходит впервые. Да и сама Южная Корея нечасто прибегает к подобным шагам. В последний раз страна делала это в 2008 году на фоне кризиса в отношениях с Японией.
«Правительство надеется, что все нерешенные вопросы между двумя странами будут урегулированы мирным путем, и продолжит консультации с украинской стороной в этом направлении»,— заявили в МИД Южной Кореи, сообщая об отзыве посла.
Конфликт между Киевом и Сеулом спровоцировало выступление украинского президента Владимира Зеленского 23 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Тогда он сообщил, что двух северокорейских военных, попавших в плен ВСУ в январе прошлого года, передали Южной Корее. В частности, потому, что законодательство этой страны определяет северокорейцев как граждан Республики Корея, а не КНДР. К тому же, как потом выяснило Reuters, пленные северокорейцы сами попросили об экстрадиции в Сеул (на родине за сдачу в плен их ждало суровое наказание — вплоть до смертной казни).
Как вскоре сообщили южнокорейские власти, договоренность о передаче граждан КНДР Сеулу должна была оставаться в тайне. Это было связано прежде всего с опасениями за жизнь членов семей военнопленных. К тому же Сеул стремился избежать эскалации и без того напряженных отношений с Пхеньяном. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён без обиняков заявил, что придать этот факт огласке, судя по всему, в Киеве решили «ради самопиара», не учитывая «состояния межкорейских отношений» и «ущерба для национальных интересов» его страны.
Однако украинская сторона отрицает факт договоренности держать передачу военнопленных в тайне.
Источник в офисе Зеленского заявил украинским СМИ, что страна «не обещала скрывать» этот факт. Позднее это публично подтвердил советник украинского президента Дмитрий Литвин. «Такой договоренности не было, это неправда. И было бы неправильно скрывать, куда деваются те или иные пленные»,— написал он в своем аккаунте в соцсетях.
Впрочем, спустя несколько дней министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён сообщил парламенту, что получил извинения от своего украинского коллеги Андрея Сибиги. «Сообщения, полученные мной, содержали извинения. Однако их уровень не соответствует нашим ожиданиям, поэтому мы намерены принять решительные меры»,— заявил министр.
В Киеве ситуацию восприняли иначе: пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что никаких извинений южнокорейцам Сибига не приносил.
Тот, по утверждениям Тихого, лишь указал, что «ему жаль, что ситуация перешла в стадию обмена критическими комментариями». «Думаю, вы уже ощущаете разницу между тем, что корейская сторона сказала, и тем, что реально звучало»,— добавил он.
Пока Киев и Сеул выясняют, чья версия событий соответствует действительности, отношения между союзниками стремительно ухудшаются. В итоге Киев может потерять одного из немногих союзников в Юго-Восточной Азии, а Сеулу придется доказывать своим гражданам, что высшее руководство страны не обманывало, утверждая, что договоренность с Киевом была.