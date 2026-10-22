Пхеньян снова решил заговорить

Использование гигантских громкоговорителей для ведения пропаганды через границу и Север, и Юг практиковали долгие годы. Пхеньян, как правило, критиковал власти Юга или включал на всю мощность пугающие, звероподобные завывания, Сеул выкручивал на максимум новостные передачи с критикой Пхеньяна и музыку в стиле K-pop. С приходом к власти в Южной Корее президента Ли Чжэ Мёна, настроенного на нормализацию отношений с соседями, в Сеуле эту практику свернули и в августе 2025 года демонтировали громкоговорители на своей стороне. Северокорейцы избавляться от этого инструмента психологического давления на Юг не стали, но последние 16 месяцев также не вели никаких трансляций через границу.