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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
МирКонфликты

Пхеньян снова решил заговорить

Северная Корея возобновляет вещание на Южную через границу
Пхеньян решил пойти по пути эскалации в и без того враждебных отношениях с Сеулом. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, играющая роль главного «ястреба» в его окружении, сообщила 22 октября о том, что в ближайшие дни КНДР приведет в состояние повышенной готовности «новые средства противодействия» вдоль демаркационной линии, отделяющей Север от Юга, и возобновит пропагандистское вещание через громкоговорители. Новый этап психологической войны последовал после взрыва мин на границе между двумя Кореями, в результате которого пострадали трое южнокорейских солдат, в чем Сеул обвинил соседей.
Пограничник в демилитаризованной зоне на границе между двумя Кореями

Пограничник в демилитаризованной зоне на границе между двумя Кореями

Станислав Варивода / ТАСС

О намерении КНДР привести в течение нескольких дней в состояние повышенной готовности некие «новые средства противодействия» и перевести в «режим готовности» громкоговорители на демаркационной линии (фактической границе с Южной Кореей) Ким Ё Чен, влиятельная сестра лидера страны Ким Чен Ына, заявила 22 октября. «Наши тактические группы занимают новые позиции, и в течение октября вдоль всей границы будут задействованы громкоговорители для ведения психологической войны против Республики Корея»,— заявила она, согласно сообщению государственного информационного агентства ЦТАК.

Использование гигантских громкоговорителей для ведения пропаганды через границу и Север, и Юг практиковали долгие годы. Пхеньян, как правило, критиковал власти Юга или включал на всю мощность пугающие, звероподобные завывания, Сеул выкручивал на максимум новостные передачи с критикой Пхеньяна и музыку в стиле K-pop. С приходом к власти в Южной Корее президента Ли Чжэ Мёна, настроенного на нормализацию отношений с соседями, в Сеуле эту практику свернули и в августе 2025 года демонтировали громкоговорители на своей стороне. Северокорейцы избавляться от этого инструмента психологического давления на Юг не стали, но последние 16 месяцев также не вели никаких трансляций через границу.

Днем ранее, 21 октября, Ким Ё Чен посетила приграничные районы, где северокорейские войска укрепляют границу в рамках приказа Ким Чен Ына сделать ее «навеки неприступной». Военные КНДР начали устанавливать на и без того одном из самых укрепленных и милитаризованных в мире участков дополнительные мины, возводить проволочные заграждения, противотанковые надолбы и другие фортификационные сооружения. Тогда же госпожа Ким пригрозила Сеулу ответными мерами, если соседи, официально названные Пхеньяном «врагом», вздумают устроить провокации, мешающие укреплению границы. «Наше военное руководство подчеркнуло необходимость донести до этих нарушителей, что наши новые подразделения заняли свои огневые позиции»,— заявила Ким Ё Чен солдатам во время своего визита.
В Сеуле, привыкшем к агрессивной риторике с Севера, отреагировали на все эти заявления довольно сдержанно. 22 октября представитель Минобороны Южной Кореи сообщила, что Сеулу потребуется принять «соразмерные меры» в ответ на действия КНДР вдоль границы. Но при этом ведомство призвало Северную Корею обсудить меры по снижению напряженности на границе и предотвращению случайных военных столкновений.
Ответа на это предложение, впрочем, в Сеуле вряд ли дождутся: последние полтора года южнокорейские власти пытались нормализовать отношения с Пхеньяном, но получали в ответ новые угрозы.
Нынешний виток конфронтации произошел на фоне инцидента, случившегося на фактической границе двух Корей 21 сентября: там взорвались мины, в результате чего пострадали трое южнокорейских солдат. После инспекции, проведенной совместно с возглавляемыми США наблюдателями ООН, южнокорейцы официально возложили вину за инцидент на КНДР, призвав Пхеньян принести извинения и обезвредить оставшиеся взрывные устройства.

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В КНДР ответственность за случившееся не признали и выдвинули встречные обвинения. Например, заявили, что частые утверждения Южной Кореи о пересечении границы северокорейскими военными не более чем «ложный предлог» для эскалации. Недавно южнокорейские военные сообщали, что за текущий год в ходе проведения фортификационных работ солдаты КНДР уже 50 раз пересекали демаркационную линию, вынуждая южнокорейских военных открывать предупредительный огонь.
«Наша армия знает, где проходит наша граница, лучше, чем кто-либо другой»,— парировал эти обвинения северокорейский маршал Пак Чон Чон, посетивший укрепрайон на границе вместе с Ким Ё Чен.
Нынешнее обострение на Корейском полуострове перебило другие громкие сообщения о КНДР — правда, опровергнутые. В минувшие выходные британское издание The Sun вышло с сообщением о смерти лидера страны Ким Чен Ына. Источником информации стал живущий в США «китайский диссидент», который рассказал изданию о том, что Ким «перенес кровоизлияние в мозг и скончался в больнице Пекина». Правда, ни южнокорейская разведка, ни эксперты в это не поверили. А уже 19 октября северокорейские СМИ обнародовали снимки Ким Чен Ына, которого за его правление уже неоднократно «хоронили», на выставке одежды и обуви в Пхеньяне, которую он посетил вместе с женой и дочерью.
Южная Корея
КНДР
Азия

Авторы

  • Наталия Портякова
    Наталия Портякова
    заместитель заведующего отделом