Посол Южной Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться в Россию

До 2022 года Hyundai и Kia занимали второе и третье места по продажам автомобилей в России после Lada, отмечает издание. После начала российской военной операции обе компании приостановили производство и официальные поставки машин в РФ. В 2024 году Hyundai продала российские активы группе AGR за символическую сумму в 140 тыс. вон ($97). В январе 2026-го истек срок действия права на обратный выкуп бывшего завода компании в Санкт-Петербурге.