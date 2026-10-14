Посол Южной Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться в Россию
14.10.2026, 07:28
Южнокорейские Hyundai и Kia сохраняют интерес к российскому рынку, заявил посол республики в РФ Ли Сок Пэ. Он назвал главным препятствием для возвращения компаний продолжающийся военный конфликт на Украине.
«Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке... Они, возможно, проводят исследование рынка на предмет того, как вернуться на российский рынок»,— заявил дипломат «Известиям».
Как считает посол, до урегулирования конфликта на Украине южнокорейским автопроизводителям будет сложно вернуться на российский рынок. «Урегулирование конфликта — это главное условие для возвращения... Южнокорейские автопроизводители все еще очень заинтересованы в российской автомобильной промышленности и производстве автомобилей»,— заверил Ли Сок Пэ.
До 2022 года Hyundai и Kia занимали второе и третье места по продажам автомобилей в России после Lada, отмечает издание. После начала российской военной операции обе компании приостановили производство и официальные поставки машин в РФ. В 2024 году Hyundai продала российские активы группе AGR за символическую сумму в 140 тыс. вон ($97). В январе 2026-го истек срок действия права на обратный выкуп бывшего завода компании в Санкт-Петербурге.