Губернатор Нью-Джерси пригрозила портам штрафами за прием дизеля из России

В своем письме госпожа Шеррилл сослалась на федеральный закон о запрете импорта российских энергоресурсов, который был принят в 2022 году. «Вам могут грозить миллионные штрафы спустя долгое время после того, как Трамп покинет свой пост»,— написала губернатор.