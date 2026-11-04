Губернатор Нью-Джерси пригрозила портам штрафами за прием дизеля из России
Губернатор Нью-Джерси Майки Шеррилл пригрозила операторам портов и терминалов штата наказанием за принятие танкеров с российским дизельным топливом. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
Губернатор от Демократической партии направила предупредительные письма 12 портовым компаниям, включая IMTT, Kinder Morgan и Phillips 66. В письме содержится призыв разворачивать суда с российским топливом.
В своем письме госпожа Шеррилл сослалась на федеральный закон о запрете импорта российских энергоресурсов, который был принят в 2022 году. «Вам могут грозить миллионные штрафы спустя долгое время после того, как Трамп покинет свой пост»,— написала губернатор.
В октябре президент США Дональд Трамп заключил сделку с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского топлива на американский рынок. Лицензия на операции будет действовать до 7 апреля 2027 года.
По информации американского президента, в октябре Россия планировала поставить более 300 тыс. т дизеля, в ноябре — еще 500 тыс. т, после — еще 1 млн т.