Глава Адыгеи рассказал о последствиях налета БПЛА на регион

После падения БПЛА на территории склада Ozon в Адыгейске начался пожар. «К ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС, спасатели. На месте работают правоохранители, руководство всех служб и ведомств, администрации муниципалитета»,— написал глава региона.