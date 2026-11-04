Глава Адыгеи рассказал о последствиях налета БПЛА на регион
Падение обломков БПЛА было зафиксировано в нескольких районах Адыгеи, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в «Максе».
После падения БПЛА на территории склада Ozon в Адыгейске начался пожар. «К ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС, спасатели. На месте работают правоохранители, руководство всех служб и ведомств, администрации муниципалитета»,— написал глава региона.
В хуторе Петров Теучежского района упавшие обломки беспилотника повредили остекление частного дома и газовую трубу. Утечку газа ликвидировали оперативные службы ДВФУ. При падении фрагментов БПЛА в окрестностях аула Тахтамукай разрушений и пострадавших зафиксировано не было.