Южная Корея отозвала восемь сотрудников посольства в Киеве

23 сентября на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что двух северокорейских военных, попавших в плен ВСУ в январе прошлого года, передали Южной Корее. Законодательство республики определяет северокорейцев как граждан Республики Корея. К тому же, по данным СМИ, военные сами попросили об этом, так как в КНДР за сдачу в плен им грозит наказание вплоть до смертной казни.