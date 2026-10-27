Южная Корея отозвала восемь сотрудников посольства в Киеве
Глава МИД Южной Кореи Чо Хён заявил об отзыве восьми сотрудников посольства страны в Киеве. Причиной стали разногласия сторон по поводу разглашения информации об отправке северокорейских пленных ВСУ в Южную Корею.
«Я продолжаю поддерживать связь с министром иностранных дел Украины, чтобы как можно скорее решить этот вопрос»,— сказал Чо Хён во время парламентских слушаний (цитата по Korea Times). При этом, по его словам, отзыв дипломатов был неизбежен, поскольку Украина пока не готова решать этот вопрос.
23 сентября на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что двух северокорейских военных, попавших в плен ВСУ в январе прошлого года, передали Южной Корее. Законодательство республики определяет северокорейцев как граждан Республики Корея. К тому же, по данным СМИ, военные сами попросили об этом, так как в КНДР за сдачу в плен им грозит наказание вплоть до смертной казни.
Южнокорейские власти заявили, что Сеул и Киев договорились сохранить факт передачи военнопленных в тайне, и потребовали от украинских коллег объяснений. Украинские власти настаивали, что договоренности о конфиденциальности этой информации не было. 8 октября Южная Корея объявила об отзыве посла на Украине Пак Ки Чхана для консультаций.