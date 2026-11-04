ФБР опровергло изъятие 20 тысяч фальшивых бюллетеней на выборах

«Филиал ФБР в Хьюстоне осведомлен о публикациях в социальных сетях, в которых утверждается, будто наш офис провел связанный с выборами “рейд”, в ходе которого были “обнаружены сфальсифицированные бюллетени”. Эта информация является ложной, и никакой связанной с выборами операции не проводилось»,— сообщили в ведомстве.