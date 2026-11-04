ФБР опровергло изъятие 20 тысяч фальшивых бюллетеней на выборах
Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) опровергло сообщения об изъятии 20 тыс. фальшивых бюллетеней с голосами за демократов в Хьюстоне, штат Техас. Об этом сообщает The New York Times (NYT). 3 ноября в США проходят промежуточные выборы в Конгресс.
«Филиал ФБР в Хьюстоне осведомлен о публикациях в социальных сетях, в которых утверждается, будто наш офис провел связанный с выборами “рейд”, в ходе которого были “обнаружены сфальсифицированные бюллетени”. Эта информация является ложной, и никакой связанной с выборами операции не проводилось»,— сообщили в ведомстве.
По данным экспертов NewsGuard и PeakMetrics, первоисточником фейка стал протрамповский аккаунт с менее чем 3 тыс. подписчиков. Как отмечает NYT, несмотря на отсутствие поддержки со стороны крупных блогеров и появление пометки Community Note — фактчека от пользователей, публикация набрала более 400 тыс. просмотров и спровоцировала свыше 15 тыс. постов в соцсетях.