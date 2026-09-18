Президент Южной Кореи заявил о важности любых переговоров между США и КНДР
Любые переговоры между США и КНДР будут иметь большое значение для Корейского полуострова, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Об этом сообщает Reuters.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён
Фото: Ahn Young-joon / AP
Президент допустил, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп могут встретиться в ближайшие месяцы. При этом возможность их встречи по-прежнему не определена, добавил он. Ли Чжэ Мён указал, что Дональд Трамп желает диалога с Северной Кореей, и Южная Корея продолжает усилия по облегчению таких переговоров.
По мнению Ли Чжэ Мёна, «ни у кого не должно быть опасений» по поводу того, что Южная Корея может быть отстранена от переговорного процесса, поскольку роль его правительства «незаменима». «На ранних этапах развития диалога мы можем быть несколько отстранены, но правительство Республики Корея должно сыграть определенную роль в развитии отношений между Северной Кореей и США»,— сообщил он на пресс-конференции.
Практический смысл позиции Южной Кореи в том, что американо-северокорейский диалог не обязательно должен сводиться к двусторонней «большой сделке» США и КНДР: подход администрации Джо Байдена, сформулированный в 2021 году, предполагал участие Южной Кореи и других государств, ранее задействованных в шестисторонних переговорах, включая Китай, Россию и Японию. Поэтому роль Южной Кореи может заключаться не только в присутствии за столом переговоров, но и в содействии развитию отношений между сторонами.
Заявленная Сеулом функция опирается на его собственные планы по восстановлению межкорейских каналов. В 2025 году Ли Чжэ Мён обещал добиваться возобновления связей с КНДР, включая военную горячую линию, общение по которой прекратилось по инициативе КНДР в 2023 году, а в марте 2026 года — сотрудничать с США и КНДР ради превращения перемирия в Корейской войне в мирный режим, одновременно отказавшись от объединения путем поглощения.
Переговоры при этом ограничены вопросом гарантий безопасности КНДР в случае ее разоружения: именно он стал камнем преткновения на предыдущих переговорах США и КНДР, зашедших в тупик. Поэтому участие Южной Кореи затрагивает не только организацию возможного диалога, но и условия, при которых стороны смогут обсуждать безопасность.