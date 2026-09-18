Президент Южной Кореи заявил о важности любых переговоров между США и КНДР

Любые переговоры между США и КНДР будут иметь большое значение для Корейского полуострова, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Об этом сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

Фото: Ahn Young-joon / AP Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

Фото: Ahn Young-joon / AP

Президент допустил, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп могут встретиться в ближайшие месяцы. При этом возможность их встречи по-прежнему не определена, добавил он. Ли Чжэ Мён указал, что Дональд Трамп желает диалога с Северной Кореей, и Южная Корея продолжает усилия по облегчению таких переговоров.

По мнению Ли Чжэ Мёна, «ни у кого не должно быть опасений» по поводу того, что Южная Корея может быть отстранена от переговорного процесса, поскольку роль его правительства «незаменима». «На ранних этапах развития диалога мы можем быть несколько отстранены, но правительство Республики Корея должно сыграть определенную роль в развитии отношений между Северной Кореей и США»,— сообщил он на пресс-конференции.

Эрнест Филипповский