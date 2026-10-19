Пенсионный фонд Южной Кореи потерял $137 млрд из-за падения акций Samsung

По оценке FnGuide, принадлежащие NPS пакеты акций 287 компаний подешевели с 515,9 трлн вон ($388 млрд) в июле 2026 года до 333,5 трлн вон ($250,8 млрд). 72% от этого снижения связано с падением акций двух компаний — Samsung и SK Hynix. Сообщается, что это первое подобное сокращение для фонда с 2024 года. На июль под управлением NPS находились активы на 1,86 квадриллиона вон ($1,4 трлн).