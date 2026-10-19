Пенсионный фонд Южной Кореи потерял $137 млрд из-за падения акций Samsung
Национальная пенсионная служба (NPS) — государственный пенсионный фонд Южной Кореи — потеряла 182 трлн вон (примерно $137 млрд) из-за снижения акций южнокорейских производителей чипов Samsung и SK Hynix. Об этом написало Bloomberg со ссылкой на подсчеты сервиса FnGuide.
По оценке FnGuide, принадлежащие NPS пакеты акций 287 компаний подешевели с 515,9 трлн вон ($388 млрд) в июле 2026 года до 333,5 трлн вон ($250,8 млрд). 72% от этого снижения связано с падением акций двух компаний — Samsung и SK Hynix. Сообщается, что это первое подобное сокращение для фонда с 2024 года. На июль под управлением NPS находились активы на 1,86 квадриллиона вон ($1,4 трлн).
Как отмечает Bloomberg, падение «подчеркивает уязвимость одного из крупнейших в мире пенсионных фондов к колебаниям на внутреннем рынке, где принадлежащие ему огромные пакеты акций Samsung и SK Hynix ведут к тому, что фонд оказывается подвержен циклам резкого роста и падения, обычным для технологических акций».