Мировые деньги развернулись на восток

Российский рынок движется под влиянием внутренних факторов: геополитики и жесткой ДКП Банка России. По итогам минувшей недели индекс Московской биржи прибавил 0,8%, достигнув почти 2470 пунктов. С начала месяца рост составил почти 9% и во многом определялся заключением «дизельной сделки» между Россией и США. Вместе с тем сохранение ключевой ставки на уровне 14% (на последнем заседании ЦБ; см. “Ъ” от 24 октября) будет сдерживать дальнейший рост, так как сохраняет высокую привлекательность инвестиций в облигации и инструментов денежного рынка. «Для российских акций жесткость ДКП является определяющей в вопросах стоимости долга, оценки будущих прибылей и конкурентоспособности по сравнению с рынком облигаций»,— отмечает старший аналитик «Тринфико» Георгий Засеев. В то же время, по мнению аналитика, динамика переговорного трека между Россией и США, риски усиления санкций или, наоборот, санкционные послабления «добавят волатильности российским акциям».