Мировые деньги развернулись на восток
Инвесторы спешат вложиться в ИИ через акции компаний Китая и Южной Кореи
За неделю, закончившуюся 21 октября, международные инвесторы вложили в фонды развивающихся стран рекордный за два года объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистые притоки в эти активы достигли $33,7 млрд, почти вдвое превысив показатель предшествующей недели. Предпочтение отдается акциям технологических компаний Южной Кореи и Китая, которые выигрывают от глобального бума ИИ.
Международные инвесторы активно наращивают присутствие на развивающихся рынках (emerging markets, EM), свидетельствуют данные EPFR. По оценке “Ъ”, основанной на данных Bank of America (учитывает данные EPFR), по итогам недели, закончившейся 21 октября, чистый приток средств в фонды акций EM ускорился и достиг $33,5 млрд, максимального значения за два года. Неделей ранее притоки в фонды EM составили $17,7 млрд.
Одновременно с этим резко сократились вложения в фонды развитых стран. По данным EPFR, фонды developed markets привлекли только $22 млрд, более чем два раза меньше, чем неделей ранее. Вложения в фонды американских акций сократились с $39 млрд до $6,7 млрд. «Рост интереса к акциям развивающихся рынков вызван поиском альтернатив сравнительно дорогому американскому рынку на фоне настораживающего роста доходности облигаций, инфляционного давления и "ястребиных" заявлений представителей ФРС»,— считает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.
Основной объем средств на рынках развивающихся стран пришелся на китайские и южнокорейские акции. По данным EPFR, за отчетный период такие фонды привлекли соответственно $17 млрд и $5,8 млрд, что в два и четыре раза больше притока неделей ранее и лучший результат с июля.
По словам инвестиционного банкира Ильи Сушкова, инвестиции в компании Южной Кореи — это прямая ставка на глобальный ИИ-бум. Корейские Samsung и SK Hynix являются ключевыми поставщиками микросхем памяти для ИИ-инфраструктуры. По итогам трех кварталов этого года, экспорт корейских полупроводников достиг $281 млрд, в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Китайский рынок привлекает мировых инвесторов своей дешевизной и перспективами роста технологического сектора. С начала года индекс MSCI China потерял 12,6%, а технологический сектор — 41% с июня, в первую очередь из-за ограничений США, введенных в отношении Китая. Поэтому после существенной коррекции на фондовом рынке страны-инвесторы наращивают такие инвестиции в расчете на восстановление оценок и ускорение технологического импортозамещения. «Ограничения США на поставки передовых технологий фактически стимулируют Китай развивать собственные полупроводники, ИИ-модели и вычислительную инфраструктуру»,— отмечает Илья Сушков.
В целом глобальные фонды технологических компаний привлекли на минувшей неделе $18,8 млрд против $10,7 млрд неделей ранее. Сопоставимый объем средств им удавалось привлечь лишь один раз в истории, в июле, в преддверии IPO SpaceX.
Текущий интерес к сегменту IT поддерживается масштабными капитальными вложениями крупнейших технологических компаний, которые обеспечивают устойчивый спрос на вычислительные мощности и полупроводники. «Риски формирования пузыря инвесторы тоже осознают, однако страх упустить дальнейший рост пока перевешивает опасения. Проблема в том, что рынки уже закладывают в котировки исключительно высокие темпы будущей прибыли»,— указывает господин Сушков. Однако любое замедление капитальных затрат или пересмотр прогнозов прибыли способны спровоцировать существенную коррекцию, предупреждает Руслан Клышко.
Российский рынок движется под влиянием внутренних факторов: геополитики и жесткой ДКП Банка России. По итогам минувшей недели индекс Московской биржи прибавил 0,8%, достигнув почти 2470 пунктов. С начала месяца рост составил почти 9% и во многом определялся заключением «дизельной сделки» между Россией и США. Вместе с тем сохранение ключевой ставки на уровне 14% (на последнем заседании ЦБ; см. “Ъ” от 24 октября) будет сдерживать дальнейший рост, так как сохраняет высокую привлекательность инвестиций в облигации и инструментов денежного рынка. «Для российских акций жесткость ДКП является определяющей в вопросах стоимости долга, оценки будущих прибылей и конкурентоспособности по сравнению с рынком облигаций»,— отмечает старший аналитик «Тринфико» Георгий Засеев. В то же время, по мнению аналитика, динамика переговорного трека между Россией и США, риски усиления санкций или, наоборот, санкционные послабления «добавят волатильности российским акциям».