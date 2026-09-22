Суд сократил на два года срок заключения бывшей первой леди Южной Кореи

Высокий суд Сеула сократил тюремный срок жене бывшего президента страны Ким Кон Хи с семи до пяти лет по делу о коррупции. Как сообщает агентство Yonhap, суд счел недоказанными обвинения по двум эпизодам получения дорогих подарков в обмен на политические услуги и помощь в назначении на должности во время президентства ее мужа Юн Сок Ёля.

Изначально Ким Кон Хи была признана виновной по шести эпизодам получения дорогих подарков, включая ювелирные украшения стоимостью около $74 тыс., часы Vacheron Constantin стоимостью около $30 тыс., картины кисти известного художника Ли Уфана, дизайнерскую сумку Dior, а также фигурку золотой черепахи стоимостью около $2 тыс. и копии знаменитого полотна эпохи Чосон. На этом основании она была приговорена к семи годам лишения свободы.

Теперь суд пересмотрел дело и счел, что в эпизоде с дорогими часами и копией картины коррупционная связь между подарками и услугами не доказана. Суд подтвердил вину Ким Кон Хи по остальным пунктам обвинения, постановил конфисковать полученные ею подарки и взыскать в пользу государства $18 тыс.

В феврале мужа Ким, бывшего президента Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному тюремному заключению за необоснованное введение военного положения в 2024 году, которое было квалифицировано как попытка совершения мятежа. В июле ему добавили еще два года тюрьмы за незаконное получение бесплатных услуг по опросам общественного мнения.

Алена Миклашевская