Южнокорейская ракета «Нури» вывела на орбиту 15 спутников
В Южной Корее состоялся пятый запуск трехступенчатой ракеты «Нури», предназначенной для наблюдения за поверхностью Земли. Ракета достигла целевой орбиты и вывела на нее все космические аппараты спустя 20 минут после запуска. Об этом сообщил Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI) в социальной сети X.
«Нури» стартовала с космодрома Наро на юге Корейского полуострова в 12:25 по местному времени (в 06:25 мск). На борту находились рекордные для страны 15 спутников — 10 микроспутников и пять аппаратов Neonsat массой менее 100 кг каждый. Они смогут передавать изображения поверхности полуострова, зон стихийных бедствий и объектов национальной безопасности три раза в сутки. Всего группировка Neonsat состоит из 10 аппаратов — оставшиеся планируется запустить до конца космической программы в 2027 году.
Свою первую космическую ракету «Наро-1» Южная Корея создавала совместно с Россией. «Нури» же стала первой в истории страны ракетой-носителем, разработанной полностью самостоятельно. Впервые ее запустили в 2021 году.
Самостоятельная программа «Нури» проходила через неудачное первое испытание: 21 октября 2021 года ракета вышла на орбиту и отделила макет полезной нагрузки, но не смогла вывести на орбиту искусственный спутник массой 1,5 т. Нынешний результат означает, что после этого этапа носитель смог выполнить задачу уже с реальными космическими аппаратами.
Для южнокорейской космической программы это означает переход от демонстрации работоспособности ракеты к ее использованию для развертывания собственной группировки спутников наблюдения. Ракетная независимость в этой конструкции сочетается с независимым получением данных о территории, зонах стихийных бедствий и объектах национальной безопасности.