На застрявшую в канале Пусана акулу приехали посмотреть 600 тыс. человек

Выброшенная волной в канал южнокорейского порта Пусан две недели назад акула стала сенсацией. По данным городских властей, за последние две недели посмотреть на нее приехали около 600 тыс. человек, передает Reuters. Спасти акулу из канала пока не удается.

Акулу длиной 3,5 м впервые заметили в узком проливе Северного порта Пусана Букхан 18 сентября. Рыбу прозвали в честь порта — Bukangi. Найти путь обратно в океан ей пока не удалось, и люди стали стекаться прибрежный парк, чтобы на нее посмотреть. Только за прошлые выходные его посетили около 480 тыс. человек при средней посещаемости парка в 2 тыс.

Власти города 29 сентября провели спасательную операцию. Береговая охрана и другие ведомства развернули суда, чтобы направить струю воды и подтолкнуть акулу к открытому океану, но попытка спасения не удалась. Теперь чиновники планируют использовать сеть, сообщает издание Chosun Daily.

29 сентября муниципалитет Пусана объявил акулу «почетным представителем по связям с общественностью». Chosun Biz отмечает, что четырьмя днями ранее была зарегистрирована торговая марка Bukangi для группы из 40 товаров, включая брелоки, одежду и игрушки.

Эрнест Филипповский