Южная Корея отзывает часть сотрудников посольства на Украине
Министерство иностранных дел Южной Кореи решило отозвать часть сотрудников своего посольства на Украине. Как сообщил официальный представитель министерства Пак Ду Сун, на этот шаг южнокорейские власти пошли в том числе из-за угрозы авиаударов.
«После того как посол на Украине был отозван — шаг, на который украинская сторона не отреагировала,— а также ввиду сохраняющейся по всей стране угрозы авиаударов, из-за чего становится трудно обеспечить безопасность персонала, правительство приняло решение отозвать часть сотрудников дипломатической миссии»,— уточнил дипломат (цитата по Agence France-Presse).
Отношения между двумя странами ухудшились после того, как 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН сообщил, что власти страны передали Южной Корее двух пленных военнослужащих из Северной Кореи. Сеул заявил, что Киев нарушил договоренности о конфиденциальности. В начале октября власти Южной Кореи отозвали своего посла на Украине.