Южная Корея отзывает часть сотрудников посольства на Украине

«После того как посол на Украине был отозван — шаг, на который украинская сторона не отреагировала,— а также ввиду сохраняющейся по всей стране угрозы авиаударов, из-за чего становится трудно обеспечить безопасность персонала, правительство приняло решение отозвать часть сотрудников дипломатической миссии»,— уточнил дипломат (цитата по Agence France-Presse).