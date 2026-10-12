Южная Корея впервые провела коммерческий рейс по Севморпути
12.10.2026, 07:40
Южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro 11 октября завершил первый в истории страны коммерческий круговой рейс в Европу и обратно через Арктику. Вышедшее из Пусана 22 августа судно вернулось в порт захода через 50 дней после отплытия, сообщает Reuters.
На пути в Европу контейнеровоз заходил в британский порт Феликсстоу, а также в Роттердам и Гданьск, после чего вернулся на родину также арктическим маршрутом. Перед отплытием компания PanStar сообщила Reuters, что планировала перевезти около 1,3 тыс. единиц груза в двадцатифутовом эквиваленте, но судно ушло с грузом в 737 единиц плюс пустые контейнеры. Отраслевые эксперты говорят, что ценность маршрута будет зависеть от надежности расписания, затрат на снижение скорости во избежание обледенения, специальных страховых взносов и дополнительного расхода топлива.
Власти Южной Кореи заявляют, что арктический маршрут может сократить обычное время плавания примерно на треть, и надеются, что он поможет превратить порт Пусан в глобальный морской узел. Президент Ли Чжэ Мён сделал арктические перевозки приоритетом, и официальные лица надеются запустить регулярные рейсы к 2030 году.
Вместе с тем агентство отмечает, что проект рискует вызвать трения с западными союзниками, которые надеются изолировать Россию из-за боевых действий на Украине. Маршрут проходит вдоль российского арктического побережья, и Сеул консультировался с Москвой по вопросам прохода по Севморпути — в частности, о возможной помощи судну, если оно застрянет во льдах или столкнется с другими проблемами.