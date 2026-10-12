Южная Корея впервые провела коммерческий рейс по Севморпути

На пути в Европу контейнеровоз заходил в британский порт Феликсстоу, а также в Роттердам и Гданьск, после чего вернулся на родину также арктическим маршрутом. Перед отплытием компания PanStar сообщила Reuters, что планировала перевезти около 1,3 тыс. единиц груза в двадцатифутовом эквиваленте, но судно ушло с грузом в 737 единиц плюс пустые контейнеры. Отраслевые эксперты говорят, что ценность маршрута будет зависеть от надежности расписания, затрат на снижение скорости во избежание обледенения, специальных страховых взносов и дополнительного расхода топлива.