Южная Корея сообщила о запуске десятка баллистических ракет КНДР
КНДР запустила около 10 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).
По данным южнокорейской стороны, ракеты были запущены со стороны портового города Вонсан на юго-востоке КНДР. В JCS пока анализируют дальность полета ракет и другие их характеристики.
Это уже третий запуск баллистических ракет Северной Кореей за октябрь. Предыдущие два пуска были проведены 3 и 12 октября. В этом месяце радары систем ПРО Южной Кореи и Японии впервые фактически потеряли из виду меняющуюся траекторию северокорейской ракеты. Трудности в ее обнаружении, а также разрыв в оценках дальности ее полета могут свидетельствовать о том, что КНДР совершила технологический рывок в средствах преодоления перехвата.