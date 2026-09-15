Четыре моряка пострадали при аварии на российской плавбазе в Пусане

Четыре человека пострадали при аварии на российском судне «Калтан» в порту Камчхон южнокорейского города Пусан. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Генконсульство РФ в Пусане в Telegram. Причиной аварии стала утечка хладагента.

Авария произошла около 8:37 (02:37 мск). Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Дипломаты находятся в постоянном контакте с капитаном судна и местными властями, указано в сообщении.

«Калтан» — плавбаза, принадлежащая крупной рыбодобывающей компании «Дальрыбпром». В апреле 2023 года на «Калтане» произошел сильный пожар в территориальных водах Южной Кореи. Экипаж безуспешно пытался тушить возгорание. Капитан принял решение об эвакуации. В результате пожара погибли четыре члена экипажа.

Эрнест Филипповский