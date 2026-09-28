Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Одно из самых странных и, пожалуй, бессмысленных изобретений человечества — дофаминовые сайты. На них можно выбрать товары и оформить заказ, но есть нюанс. Все это понарошку. Запустила тренд студентка из Южной Кореи, разработав фейковый сайт с названием «Еда никогда не приезжает». Никакого смысла она в эту работу не вкладывала, но теперь её шутка стала приложением, которое позволяет заказать несуществующие блюда. А также прикинуть, сколько денег и калорий вы только что сэкономили. По словам девушки, сайт посещает около 10 млн человек в месяц.

Как пишет The New York Times, на фоне текущей ситуации в экономике дофаминовые сайты стали хитом во многих странах, и у Южной Кореи появились последователи: виртуальный шопинг, в том числе и на настоящих платформах, рецепты несуществующих блюд и многое другое. Специалисты по изучению потребительского поведения сомневаются, что эти сервисы могут дать нечто большее, чем всплеск краткосрочного удовольствия. Секрет в том, что именно имитация покупки и предвкушение приносят нам то самое наслаждение. А уже после события или приобретения человек нередко испытывает разочарование. Но трюк с дофаминовыми сайтами не вечен. Вскоре мозг привыкнет, и вы не почувствуете былой радости.

Там же, в Южной Корее, впервые появилось пространство для виртуальных перекуров. Пользователь нажимает кнопку, и на экране начинает тлеть анимированная сигарета. Можно даже обмениваться сообщениями с другими псевдокурильщиками. По словам создателей, число ежемесячных пользователей этого дофаминового сайта 150 тыс. человек. Отдельная услада для разработчиков: некоторые фейковые курильщики познакомились и стали дружить в реальности.

Анна Кулецкая