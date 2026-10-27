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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Мир

МИД Южной Кореи допустил разрыв дипотношений с Украиной

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён допустил, что Сеул разорвет дипломатические отношения с Киевом. В начале октября Южная Корея отозвала из посольства на Украине посла.
«Если эскалация продолжится, думаю, такая возможность (разрыва дипотношений,— "Ъ") тоже существует»,— сказал Чо Хён на заседании парламентского комитета по иностранным делам (цитата по Newsis).
В сентябре на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал Сеулу двух северокорейских военнослужащих, попавших в плен ВСУ. Власти Южной Кореи заявили, что страны договорились не раскрывать факт передачи военнослужащих публично. Киев отрицал наличие договоренностей.
8 октября Южная Корея отозвала посла на Украине Пак Ки Чхана для консультаций. 27 октября Сеул отозвал еще восемь сотрудников посольства.