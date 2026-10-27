МИД Южной Кореи допустил разрыв дипотношений с Украиной

В сентябре на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал Сеулу двух северокорейских военнослужащих, попавших в плен ВСУ. Власти Южной Кореи заявили, что страны договорились не раскрывать факт передачи военнослужащих публично. Киев отрицал наличие договоренностей.