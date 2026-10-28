У Южной Кореи накипело

Но еще сильнее южнокорейскую сторону возмутила дальнейшая реакция Украины на эти претензии. В Киеве заявили, что ни о чем с Сеулом не договаривались. «Никакой договоренности (о том, чтобы сохранить перевод военнопленных в тайне.— “Ъ”) не было»,— написал 25 сентября в соцсетях советник Зеленского Дмитрий Литвин. А затем в одном из интервью он добавил: «Из всей этой истории — а она долгая и подробная — мы сообщили лишь тот факт, что их отправили в Южную Корею».