У Южной Кореи накипело
Сеул повышает ставки в конфликте с Киевом из-за раскрытия данных о пленных из КНДР
Отношения Украины с одним из ее азиатских союзников, Южной Кореей, продолжают стремительно деградировать. На фоне разногласий, возникших еще в сентябре из-за раскрытия Киевом конфиденциальной информации о передаче двух северокорейских военнопленных Сеулу, Южная Корея отозвала с Украины восемь дипломатов. Более того, глава МИДа республики не исключил разрыва дипломатических отношений с Киевом, если тот не предпримет должных попыток погасить конфликт.
Об отзыве восьми дипломатов с Украины объявил лично глава МИДа Южной Кореи Чо Хён 27 октября. Министр обосновал решение тем, что Киев пока так и не предпринял шагов для разрешения конфликтной ситуации, добавив, что отзыв персонала частично связан с российскими воздушными ударами по украинской столице.
Кроме того, глава южнокорейского МИДа признал, что в Сеуле не исключают и полного разрыва дипломатических отношений с Киевом. «Я поддерживаю постоянный контакт с министром иностранных дел Украины, чтобы как можно скорее урегулировать этот вопрос. Но если эскалация продолжится, считаю, что и такая возможность есть»,— заявил министр в ответ на вопрос одного из парламентариев, угрожает ли конфликт дипломатическим отношениям с Украиной.
Беспрецедентно громкий скандал в отношениях Киева и Сеула произошел из-за публичного заявления украинского президента Владимира Зеленского. В сентябре, во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, он прямо с трибуны сообщил всему миру, что двое северокорейских военных, которых ВСУ удалось взять в плен в январе 2025 года, были переданы в соответствии с их собственными пожеланиями Южной Корее.
В Сеуле возмутились разглашением этих данных: между лидерами двух стран была договоренность о полной конфиденциальности по этому вопросу — как ради безопасности самих военнослужащих и их семей, остающихся в КНДР, так и по причине нежелания Сеула лишний раз злить Пхеньян.
Но еще сильнее южнокорейскую сторону возмутила дальнейшая реакция Украины на эти претензии. В Киеве заявили, что ни о чем с Сеулом не договаривались. «Никакой договоренности (о том, чтобы сохранить перевод военнопленных в тайне.— “Ъ”) не было»,— написал 25 сентября в соцсетях советник Зеленского Дмитрий Литвин. А затем в одном из интервью он добавил: «Из всей этой истории — а она долгая и подробная — мы сообщили лишь тот факт, что их отправили в Южную Корею».
Поведение Киева ударило по авторитету президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна внутри страны. Его политические противники не преминули обвинить его если не во лжи, то как минимум в том, что он что-то недоговаривает. «Одна сторона утверждает, что соглашение было нарушено, в то время как другая настаивает, что такого соглашения вовсе не существовало. Вместо того чтобы перекладывать вину друг на друга, правительство должно прежде всего раскрыть общественности реальные детали этого соглашения»,— отметил в октябре, в частности, депутат от консервативной партии «Сила народа» Пак Сон Хун.
Отчитываться о деталях сделки правительство не стало. Вместо этого от Киева потребовали официальных объяснений, извинений и гарантий того, что подобное не повторится. Но, судя по всему, этого южнокорейская сторона так и не дождалась. Сеул 8 октября отозвал своего посла на Украине Пак Ки Чхана и огласил решение вывести оттуда часть сотрудников посольства, которое и было реализовано на этой неделе.
Чо Хён отметил, что позиция Южной Кореи в отношении всесторонней поддержки Украины остается неизменной: страна будет и дальше участвовать в конференциях, посвященных восстановлению страны, предоставлять Киеву гуманитарную помощь и принимать участие в международных усилиях, направленных на прекращение войны.
Но конфликт почти наверняка поставит крест на расчетах Киева получить от Южной Кореи военную технику. В августе Владимир Зеленский заявил, что Россия намерена запросить у Пхеньяна новые военные контингенты, преподнося это в том свете, что северокорейские военные приобретут в России ценный боевой опыт, а это создает угрозу безопасности на Корейском полуострове. И лучшим ответом со стороны Сеула, согласно этой логике, было бы углубление сотрудничества с Киевом, например, за счет предоставления Украине систем противовоздушной обороны.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Южная Корея занимает девятое место в мире среди экспортеров вооружений: на ее долю приходится 3% мирового объема продаж оружия в период с 2021 по 2025 год. Все годы с начала конфликта на Украине южнокорейская сторона воздерживалась от поставок летальных видов вооружений Киеву, ссылаясь на ограничения в национальном законодательстве. Тем не менее порой в Сеуле делали прозрачные намеки на возможность пересмотра этих ограничений. Теперь, очевидно, южнокорейская сторона не будет обнадеживать Киев даже намеками.