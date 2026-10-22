Акула Буканги вернулась в канал в порту Пусана

Очередная спасательная операция с участием береговой охраны, Министерства морского хозяйства и еще нескольких ведомств состоялась 21 октября и продолжалась около восьми часов. Спасателям удалось с помощью сетей и понтонов подвести рыбу к выходу из канала, откуда она вышла в акваторию порта. Вход в канал закрыли заградительной сетью. Через несколько часов Буканги вернулась и, поднырнув под нижним краем сети, пробралась в канал. Новая спасательная операция разрабатывается с учетом сообразительности рыбы. Точная дата ее проведения пока не назначена.