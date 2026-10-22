Акула Буканги вернулась в канал в порту Пусана
Спасенная накануне из городского канала Пусана (Южная Корея) 3,5-метровая акула буквально через несколько часов вернулась обратно. Об этом сообщает газета Dong-a Ilbo.
Темную акулу, занесенную в Международную Красную книгу как вымирающий вид, впервые заметили в узком рукотворном канале парка Северного порта 18 сентября. Рыба стала настоящей достопримечательностью. За время ее жизни в городе ей успели дать имя — Буканги (в честь порта), а посмотреть на нее приехали более 1,6 млн человек. Если раньше портовый парк посещали ежедневно около 2 тыс. человек, то после ее появления в нем это число выросло до десятков тысяч, а 24–26 сентября, когда корейцы отмечали праздник Чхусок, число посетителей достигало 130 тыс. в день.
Учитывая, что оставаться в узком канале было опасно для рыбы, власти Пусана предприняли несколько попыток вернуть ее в море. Акулу пытались вытолкнуть струей воды, а когда это не помогало, выманивали с помощью еды.
Очередная спасательная операция с участием береговой охраны, Министерства морского хозяйства и еще нескольких ведомств состоялась 21 октября и продолжалась около восьми часов. Спасателям удалось с помощью сетей и понтонов подвести рыбу к выходу из канала, откуда она вышла в акваторию порта. Вход в канал закрыли заградительной сетью. Через несколько часов Буканги вернулась и, поднырнув под нижним краем сети, пробралась в канал. Новая спасательная операция разрабатывается с учетом сообразительности рыбы. Точная дата ее проведения пока не назначена.