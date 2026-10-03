Польша задействовала южнокорейские самолеты в охране восточной границы

Южнокорейские легкие боевые самолеты FA-50GF заступили на боевое дежурство в вооруженных силах Польши. Их будут использовать для охраны восточной границы, сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Несмотря на то что самолеты были приобретены без вооружения, удалось его добыть, благодаря чему они могут служить нашей обороне»,— написал глава Минобороны в X. Подведомственный журнал Polska Zbrojna уточняет, что самолеты этой модели можно использовать для отражения беспилотников «Герань-4» и «Герань-5».

Сейчас польские ВВС располагают 12 самолетами FA-50GF. Они оснащены пушкой калибра 20 мм, современной авионикой и радаром управления огнем. Совместимы с ракетами класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder, а также «воздух-земля» AGM-65 Maverick.

С сентября 2025 года власти Польши неоднократно заявляли об обнаружении беспилотников на своей территории, а также обвиняли Россию в нарушении воздушного пространства. Сейчас Варшава планирует разрешить военным сбивать объекты, которые пересекли воздушное пространство со стороны России, без визуальной идентификации, а также работает над законопроектом, предусматривающим более оперативную подготовку страны к боевым действиям.