Польша задействовала южнокорейские самолеты в охране восточной границы
Южнокорейские легкие боевые самолеты FA-50GF заступили на боевое дежурство в вооруженных силах Польши. Их будут использовать для охраны восточной границы, сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
«Несмотря на то что самолеты были приобретены без вооружения, удалось его добыть, благодаря чему они могут служить нашей обороне»,— написал глава Минобороны в X. Подведомственный журнал Polska Zbrojna уточняет, что самолеты этой модели можно использовать для отражения беспилотников «Герань-4» и «Герань-5».
Сейчас польские ВВС располагают 12 самолетами FA-50GF. Они оснащены пушкой калибра 20 мм, современной авионикой и радаром управления огнем. Совместимы с ракетами класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder, а также «воздух-земля» AGM-65 Maverick.
С сентября 2025 года власти Польши неоднократно заявляли об обнаружении беспилотников на своей территории, а также обвиняли Россию в нарушении воздушного пространства. Сейчас Варшава планирует разрешить военным сбивать объекты, которые пересекли воздушное пространство со стороны России, без визуальной идентификации, а также работает над законопроектом, предусматривающим более оперативную подготовку страны к боевым действиям.
Практический смысл постановки FA-50GF на дежурство — дать Польше дополнительный авиационный ресурс для реагирования на воздушные объекты у восточной границы. При действующем порядке пилоты ВВС должны подлететь к цели и визуально установить, что именно она собой представляет; польский законопроект предлагает разрешить уничтожение объектов, пересекших воздушное пространство со стороны России, без такой проверки.
Необходимость усиления воздушного дежурства стала особенно заметна после инцидента с беспилотниками в сентябре 2025 года. Военный эксперт Дмитрий Корнев назвал его неудачным стресс-тестом для польской ПВО и отметил, что подобные аппараты теоретически способны поражать цели в глубине территории НАТО.