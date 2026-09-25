Президент Южной Кореи обвинил Зеленского в разглашении данных о военнопленных КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил президента Украины Владимира Зеленского в разглашении информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Это ставит под угрозу безопасность военнопленных и их семей, подчеркнул южнокорейский президент.

«Было уместно не разглашать это со всех сторон, учитывая многочисленные проблемы, которые могло бы вызвать обнародование, и мы договорились так и делать»,— написал Ли Чжэ Мён в соцсети Х. Он подчеркнул, что между Украиной и Южной Кореей действует соглашение о неразглашении подобных данных.

Владимир Зеленский сообщил о передаче Южной Корее двух северокорейских военнопленных 24 сентября на Генассамблее ООН. По его словам, военнослужащие были задержаны в январе 2025 года в Курской области. Конституция Южной Кореи признает всех северокорейцев своими гражданами и обязывает принимать перебежчиков.