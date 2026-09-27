Южная Корея потребовала извинений от Украины из-за данных о пленных из КНДР

Администрация президента Южной Кореи потребовала от властей Украины извинений из-за раскрытия информации о передаче военнопленных КНДР южнокорейской стороне, передает Reuters.

В канцелярии президента пояснили, что изначально между Сеулом и Киевом была договоренность оставить информацию о северокорейский военнопленных в тайне. Последующие опровержения властей Украины, что таких договоренностей не было, нарушают доверие между странами, отметили в канцелярии.

В администрации президента Южной Кореи настаивают, что решили сохранить в тайне информацию о передаче военнопленных из соображений безопасности, но украинская сторона сделала эти данные публичными, спровоцировав ненужные внутриполитические споры в Южной Корее.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что украинская сторона передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных из Курской области. После советник украинского президента Дмитрий Литвин говорил, что между Киевом и Сеулом не было договоренностей о неразглашении, и отмечал, что скрывать факт передачи пленных было бы странно.