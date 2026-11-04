Трамп: Россия и Украина близки к заключению соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина, по его мнению, близки к заключению соглашения. Об этом он сообщил в интервью Financial Times (FT).
«Полагаю, обе стороны на том этапе, чтобы сказать: "Давайте заключим соглашение"»,— сказал господин Трамп.
Американский президент выразил оптимизм касательно продвижений в мирных переговорах двух стран. Однако «украинские переговорщики оптимизм Трампа не разделяют», отмечает FT.
10-11 ноября в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины. По информации американского спецпосланника Стива Уиткоффа, стороны обсудят послевоенное устройство безопасности, деэскалацию и гуманитарные усилия. На этой неделе американские переговорщики встретятся с представителями Европы.