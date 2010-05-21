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16 октября, среда
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Главные анонсы 16 октября
02:19
ВС РФ отказался возвращать в прокуратуру дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой
15/10
СКР предъявил обвинение всем пятерым новым фигурантам «московского дела»
15/10
Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил в Петровском и Золотом
15/10
Владельцев новых машин обяжут устанавливать номера в день покупки
02:14
Песков: обращение Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля будет рассматриваться
01:45
Трамп сообщил о предстоящем визите Пенса и Помпео в Турцию
01:17
Зеленский разрешил НАБУ и ГБР самостоятельно вести прослушку
00:54
СМИ: глава Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
00:32
Победителем литературной премии «Ясная поляна» стал Сергей Самсонов
00:10
Эрдоган принял приглашение Путина посетить Россию в ближайшие дни
15/10
«Газпром» рассказал о принудительном отключении импортной техники через спутник
15/10
В Барселоне протестующие собрались у здания представительства правительства Испании
15/10
Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны США
15/10
Региональным каналам, не вошедшим в мультиплекс, предоставят пять часов эфирного времени на ОТР
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Тема
(обновлено: 15.10.2019)
Испания. Ситуация в стране
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«Правительство не рассматривает вопрос о помиловании»
Акции протеста в Каталонии могут возобновиться
6
И «старый враг», и «добрый друг»
МИД РФ возмутили высказывания министра иностранных дел Испании о «российской угрозе»
1
Каталонские сепаратисты сыграют главную роль в формировании испанского правительства
Для поддержки правящей коалиции они требуют возобновить дискуссию о независимости своего региона
Правительство Испании сформируют вокруг Каталонии
После выборов партии объединятся в коалиции за и против диалога с сепаратистами
Вербовка по-корейски
Стали известны детали и причины нападения на посольство КНДР в Мадриде
1
Каталония вернулась к протестам и забастовкам
Жители испанского региона не согласны с судом над сторонниками независимости
1
Парламент Испании оказался в руках Каталонии
Вопрос статуса автономии разделил партии перед досрочными выборами
2
Испанские праворадикалы получают досрочный шанс
Они могут извлечь наибольшую выгоду из парламентских выборов
Горнолыжные курорты, мамин бешбармак и одиночество в Белом доме
Как встречают Новый год и Рождество мировые лидеры
2
Каталонию сдерживают полумерами
Испанскую полицию могут направить против сторонников независимости
1
В парламент Испании заходят крайне справа
После выборов в Андалусии премьер страны пообещал сохранять проевропейский курс
В Андалусии прорежется «Голос»
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«Говорить о российском вмешательстве — значит немного упрощать ситуацию»
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Сергей Лавров укрепил двусторонние отношения договоренностями и расхождениями
Испанские школы дали слово террористам
В курс по истории баскской группировки ETA включили видео с рассказами экс-боевиков
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Испанские политики делят тело Франсиско Франко
Вокруг перезахоронения диктатора развернулась политическая борьба
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Финансы
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Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия