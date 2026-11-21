Над Ленинградской областью сбили 73 беспилотника за ночь
Силы ПВО сбили 73 беспилотника вооруженных сил Украины над Ленинградской областью за прошедшую ночь. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
О пострадавших не сообщается. Последствия атак уточняются. Об угрозе БПЛА в Ленобласти было объявлено в 3:35 мск. «В ближайшее время ожидаем отбой тревоги»,— написал Александр Дрозденко в Telegram-канале.
О первых сбитых над Ленобластью беспилотниках Александр Дрозденко сообщил в 5:09 мск. Незадолго до этого в аэропорту Пулково ввели ограничения — рейсы обслуживаются по согласованию с органами.
Предыдущая масштабная атака на регион произошла в ночь на 11 ноября. Тогда возник пожар в порту Усть-Луга, пострадали трое его сотрудников.