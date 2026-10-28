Суд в Испании потребовал рассекретить новые данные о штурме границы в Сеуте
Судья Национальной судебной коллегии Испании предписала правительству рассекретить разведданные и отчеты, связанные со штурмом границы в Сеуте. Об этом сообщает Reuters.
Судья Мария Тардон дала кабинету министров 15 дней на передачу документов. Следствие выясняет, какими сведениями о готовящемся прорыве располагали испанские власти, как их обрабатывали и не допустили ли должностные лица бездействия.
Суд затребовал все доклады службы разведки (CNI), подготовленные после 30 июля, о роли Марокко и действиях местных властей. Также потребован полный список получателей разведданных от 27 и 30 июля с подтверждением времени их доставки.
В начале сентября правительство рассекретило 40 документов, связанных со штурмом границы. Они подтвердили, что спецслужба предупреждала о планах прорыва обе стороны.
Сеута — автономный город на северном побережье Африки. 30 июля в Сеуту к границе с ЕС прибыли минимум 72 тыс. мигрантов. На испанской стороне погибли 82 человека, еще 14 — на марокканской. Случай стал крупнейшим притоком мигрантов в регион с 2021 года.