Суд в Испании потребовал рассекретить новые данные о штурме границы в Сеуте

Сеута — автономный город на северном побережье Африки. 30 июля в Сеуту к границе с ЕС прибыли минимум 72 тыс. мигрантов. На испанской стороне погибли 82 человека, еще 14 — на марокканской. Случай стал крупнейшим притоком мигрантов в регион с 2021 года.