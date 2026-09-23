Бывший тренер сборной Мексики Хавьер Агирре возглавил «Валенсию»

Испанский футбольный клуб «Валенсия» назначил мексиканца Хавьера Агирре на пост главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хавьер Агирре

Фото: Natacha Pisarenko / AP Хавьер Агирре

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Контракт с 67-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона, также предусмотрена возможность продления на год. Хавьер Агирре сменил испанца Карлоса Корберана. По итогам семи туров чемпионата Испании «Валенсия» с четырьмя очками занимает 19-е место в турнирной таблице.

Последним местом работы Хавьера Агирре была сборная Мексики, которую он покинул после чемпионата мира 2026 года. Также он тренировал национальные команды Египта и Японии. На клубном уровне специалист возглавлял испанские «Мальорку», «Леганес», «Эспаньол», «Сарагосу», «Атлетико» и «Осасуну», мексиканские «Атланте», «Пачуку» и «Монтеррей», а также «Аль-Вахду» из ОАЭ.

Арнольд Кабанов