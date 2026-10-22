Тебас ответит за Геббельса
На главу La Liga подали жалобу за неприемлемую критику клубного ТВ «Реала»
В испанском футболе вспыхнул громкий скандал, в центре которого оказался президент высшего дивизиона страны — La Liga — Хавьер Тебас. На прошлой неделе он сравнил методы, применяемые клубным телевидением мадридского «Реала», с пропагандистскими приемами, которые использовал нацистский министр Йозеф Геббельс. Теперь Высший совет по спорту Испании подал на господина Тебаса жалобу в Спортивный административный суд. В «Реале» требуют отставки функционера.
Высший совет по спорту Испании (CSD) сообщил на своем сайте, что направил в Спортивный административный суд (TAD) «мотивированное ходатайство» в связи с заявлениями президента La Liga Хавьера Тебаса в адрес мадридского «Реала». В релизе поясняется, что речь идет о сообщении в социальной сети X, которое господин Тебас опубликовал 16 октября.
Этот пост вызвал много шума в испанской спортивной среде. Господин Тебас развернуто и очень эмоционально ответил на материалы журналистов El Debate Томаса Гонсалеса Мартина и Хесуса Урдиолы. Статья первого касалась возможной предвзятости испанских судей к «Реалу». Статья второго разъясняла позицию телеканала Real Madrid TV, считающего календарь крупнейшего столичного клуба чересчур плотным.
Господин Тебас заявил, что «с каждым днем становится все труднее отличить» публикации упомянутых авторов от официальных клубных коммюнике. Томасу Гонсалесу Мартину досталось особенно. «Ты превратился в рупор "Реала",— обратился к нему глава La Liga.— Много ссылок на источники в клубе, но очень мала дистанция от них и их мнения. Ты похож на попугайчика, только с клавиатурой». Кроме того, президент лиги отметил, что неназванный высокопоставленный руководитель «Реала», чью точку зрения ретранслирует журналист, вообще-то осуществляет давление на СМИ: звонит в редакции, требуя уволить неугодных журналистов.
«Руководство "Реала" дирижирует оркестром маленьких рупоров. А задает тон Real Madrid TV,— не останавливался Хавьер Тебас.— Партитура канала всегда одна и та же: отбирать только удобные моменты, повторять их из раза в раз, повышать подозрительность, называть врагов. Сценарий требует, чтобы "Реал" всегда выглядел жертвой».
Но прежде чем объяснить, что именно «Реал» вообще-то подает больше всех жалоб на календарь и что именно «Реалу» чаще всего идут навстречу, Хавьер Тебас все-таки не смог удержаться от еще одной ремарки — о сходстве методов, которые применяет клубное телевидение «Реала», с «приемами, которые использовал министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс». Даже сразу сделанная господином Тебасом оговорка о том, что «сравнение касается исключительно этих пропагандистских техник, а не идеологии и не мадридских болельщиков», его не уберегла.
В «Реале» вскоре назвали такое сравнение «абсолютно недопустимым» и подчеркнули, что уточнение, сделанное Хавьером Тебасом «не смягчает глубоко оскорбительного, морально отвратительного и институционально недостойного характера его заявлений». Мадридский гранд потребовал «немедленной отставки» функционера не только с поста президента La Liga, но и с должности вице-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Не забыли в «Реале» и про «дело Негрейры» — скандал, связанный с получением главой технического комитета судей RFEF Хосе Марией Энрикеcом Негрейрой выплат на €8,4 млн от «Барселоны» — главного противника мадридцев.
Обвинения в коррупции и фальсификации финансовой документации в адрес «Барселоны» в 2023 году выдвинула прокуратура. «Реал», упрекающий футбольные власти Испании в пассивности, продолжает настаивать на нечестности конкурента. Ранее в октябре он подал жалобу на принципиального соперника в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), приложив к ней около 50 тыс. страниц документов.
Этим перепалка не закончилась. «Реал» вскоре опубликовал сводку заголовков мировых СМИ, якобы тоже призывающих к отставке Хавьера Тебаса. Тот в ответ обвинил «Реал» в «манипулировании информацией». И, кажется, вполне справедливо. Большинство ресурсов из «подшивки» просто сообщали о том, что такое требование выдвинул клуб, а как минимум одно попавшее в сводку медиа открыто критиковало Real Madrid TV. Параллельно Хавьер Тебас комментировал известия о том, что CSD заинтересовался его высказыванием. Глава La Liga не поверил в то, что совет изучает его слова. И тем не менее сообщения подтвердились.
Теперь TAD — судебной инстанции, которая входит в структуру CSD, но должна действовать независимо,— предстоит определить, можно ли слова о геббельсовских методиках квалифицировать как «публичные действия, порочащие спортивное достоинство».
Такие действия являются нарушением ст. 76.4.b испанского Закона о спорте. CSD акцентировал внимание на том, что «действует по своей инициативе и в рамках своих полномочий».
Господин Тебас и на это отреагировал: «Опять обращение в TAD. Опять заголовки о моей возможной дисквалификации. Меняются мотивы, настойчивость остается». Он также выразил разочарование тем, что CSD не воспользовался своими полномочиями, чтобы инициировать оценку высказываний на Real Madrid TV. «Разве слова об "украденных титулах", обвинения в коррумпированности судейской системы и представление нашего соревнования как мошеннического не являются этическим нарушением?» — спросил Хавьер Тебас.