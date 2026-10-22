Тебас ответит за Геббельса

Но прежде чем объяснить, что именно «Реал» вообще-то подает больше всех жалоб на календарь и что именно «Реалу» чаще всего идут навстречу, Хавьер Тебас все-таки не смог удержаться от еще одной ремарки — о сходстве методов, которые применяет клубное телевидение «Реала», с «приемами, которые использовал министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс». Даже сразу сделанная господином Тебасом оговорка о том, что «сравнение касается исключительно этих пропагандистских техник, а не идеологии и не мадридских болельщиков», его не уберегла.