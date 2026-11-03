Фол насмерть
Испанский футболист Хесус де Мигель умер после столкновения с вратарем соперника
Одним из самых страшных футбольных ЧП, случившихся в последние годы, стала смерть во вторник, 3 ноября, игрока испанского клуба второго дивизиона «Тенерифе» Хесуса де Мигеля. Он скончался от травм, полученных после столкновения с вратарем команды «Андорра» Хесусом Овоно.
«Тенерифе», выступающий во втором по рангу испанском футбольном дивизионе, сообщил о смерти своего 30-летнего форварда Хесуса де Мигеля. Он скончался в больнице Hospital Universitario de Nuestra Senora de Candelaria в городе Санта-Крус, куда был доставлен накануне после матча против «Андорры» в чемпионате страны.
В компенсированное время при счете 2:2 Хесус де Мигель ринулся за отправленным из штрафной «Тенерифе» на чужую половину мячом. Одновременно к нему побежал голкипер «Андорры» Хесус Овоно. Первым к мячу успел нападающий, а вратарь в высоком прыжке, выставив вперед колено, воткнулся в него, угодив ногой в область груди.
Овоно моментально удалили с поля за исключительный по грубости фол. А то, что он нанес де Мигелю и исключительную по серьезности травму, стало ясно сразу. Форвард без движения лежал на газоне, получая первую помощь от медиков команды. После этого его доставили в больницу. По данным Marca, у игрока уже в автомобиле скорой помощи была зафиксирована остановка сердца.
В «Тенерифе» вскоре заверили, что состояние де Мигеля «тяжелое, но стабильное». Однако уже утром следующего дня появилась информация сначала о его резком ухудшении, а затем и смерти спортсмена.
На гибель футболиста отреагировали многие представители испанского футбола. Соболезнования семье Хесуса де Мигеля выразил и глава La Liga Хавьер Тебас, и бывшая команда нападающего «Кастельон», и совладелец «Андорры», знаменитый в прошлом защитник сборной Испании Жерар Пике, и даже французская суперзвезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.
История, связанная с трагедией, между тем еще будет развиваться. Испанские медиаресурсы после нее активно обсуждали, какие санкции могут грозить Хесусу Овоно. Как выяснилось, дисциплинарный футбольный регламент страны в случае особенного по грубости фола предусматривает дисквалификацию на срок до 12 матчей. А некоторые источники предполагают, что Овоно, если нарушение признают умышленным, может даже стать фигурантом уголовного расследования. При этом сам вратарь, если верить его окружению, уже начал получать сообщения с угрозами.