Фол насмерть

История, связанная с трагедией, между тем еще будет развиваться. Испанские медиаресурсы после нее активно обсуждали, какие санкции могут грозить Хесусу Овоно. Как выяснилось, дисциплинарный футбольный регламент страны в случае особенного по грубости фола предусматривает дисквалификацию на срок до 12 матчей. А некоторые источники предполагают, что Овоно, если нарушение признают умышленным, может даже стать фигурантом уголовного расследования. При этом сам вратарь, если верить его окружению, уже начал получать сообщения с угрозами.