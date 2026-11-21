В марте 2022 года World Sailing отстранила россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях. В 2024-м организация приняла решение допустить атлетов, соответствующих необходимым критериям, к квалификации на летние Олимпийские игры в Париже. Нейтральный статус получили Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков. В феврале 2025 года Совет World Sailing отстранил российских и белорусских спортсменов на три месяца, ограничения несколько раз продлевали.