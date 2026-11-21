World Sailing допустила российских яхтсменов до турниров с флагом и гимном
Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) допустил российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Решение было принято 21 ноября, сообщил глава Минспорта России Михаил Дегтярев.
«Совет Международной федерации парусного спорта принял решение отменить политику нейтралитета... Новые правила вступают в силу немедленно»,— написал министр в Telegram.
Всероссийская федерация парусного спорта уточнила, что правила реинтеграции российских спортсменов действуют до 1 сентября 2028 года. При этом к россиянам будут применять дополнительные антидопинговые требования на период возвращения к международным соревнованиям.
В марте 2022 года World Sailing отстранила россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях. В 2024-м организация приняла решение допустить атлетов, соответствующих необходимым критериям, к квалификации на летние Олимпийские игры в Париже. Нейтральный статус получили Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков. В феврале 2025 года Совет World Sailing отстранил российских и белорусских спортсменов на три месяца, ограничения несколько раз продлевали.