Луис де ла Фуэнте стал лучшим тренером года по версии France Football
Лучшим тренером года по версии издания France Football признан наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Он принял «Приз Кройфа» на церемонии вручения «Золотого мяча», которая проходит в лондонском театре Palladium.
Летом сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу. В финале турнира, проходившего в США, Канаде и Мексике, она дожала — 1:0 после дополнительного времени — команду Аргентины, а по пути к решающему матчу оказалась сильнее в том числе французов, бельгийцев и португальцев.
65-летний де ла Фуэнте занимает свой пост с 2022 года. Под руководством испанца национальная команда также стала чемпионом Европы в 2024 году, а в Лиге наций брала золото и серебро. Сборной Луиса де ла Фуэнте принадлежит рекорд беспроигрышной серии в официальных матчах. Она растянулась на 42 встречи и пока не прервана.
Аналогичную награду в женском футболе получил соотечественник де ла Фуэнте, главный тренер «Барселоны» Пере Ромеу. Его подопечные взяли чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.