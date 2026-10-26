Луис де ла Фуэнте стал лучшим тренером года по версии France Football

65-летний де ла Фуэнте занимает свой пост с 2022 года. Под руководством испанца национальная команда также стала чемпионом Европы в 2024 году, а в Лиге наций брала золото и серебро. Сборной Луиса де ла Фуэнте принадлежит рекорд беспроигрышной серии в официальных матчах. Она растянулась на 42 встречи и пока не прервана.