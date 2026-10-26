Унаи Симон опередил Матвея Сафонова и взял приз лучшему футбольному вратарю года

29-летний Симон летом был признан лучшим голкипером проходившего в США, Канаде и Мексике чемпионата мира. Сборная Испании, ворота которой он защищал, выиграла турнир. По ходу соревнования он в семи матчах из восьми отыграл «на ноль», установив рекорд соревнования по этому показателю. В голосовании Симон опередил в том числе и российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, который в прошлом сезоне в статусе первого номера выиграл с командой четыре трофея, включая Лигу чемпионов.