Унаи Симон опередил Матвея Сафонова и взял приз лучшему футбольному вратарю года
«Приз Яшина», ежегодно вручаемый изданием France Football лучшему вратарю сезона, получил голкипер «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Унаи Симон. Он принял статуэтку на церемонии «Золотого мяча», которая проходит в лондонском театре Palladium.
29-летний Симон летом был признан лучшим голкипером проходившего в США, Канаде и Мексике чемпионата мира. Сборная Испании, ворота которой он защищал, выиграла турнир. По ходу соревнования он в семи матчах из восьми отыграл «на ноль», установив рекорд соревнования по этому показателю. В голосовании Симон опередил в том числе и российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, который в прошлом сезоне в статусе первого номера выиграл с командой четыре трофея, включая Лигу чемпионов.
Аналогичный приз у женщин получила испанка Ката Коль, играющая за «Барселону». Каталонский клуб в прошлом сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.