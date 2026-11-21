ВОЗ заявила о риске распространения в Европе устойчивой к антибиотикам бактерии
ВОЗ предупредила о риске распространения опасной «супербактерии» в Европе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила как высокий риск дальнейшего распространения устойчивой к антибиотикам бактерии Klebsiella pneumoniae в европейских странах. Об этом сообщили «РИА Новости» в ВОЗ.
«По оценкам (Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.— "Ъ") ECDC, вероятность дальнейшего распространения в странах ЕС/ЕЭЗ высока, особенно в отношении штаммов, обладающих генетическими маркерами повышенной вирулентности. Кроме того, устойчивые бактерии могут перемещаться вместе с пациентами через границы государств»,— сообщили в ВОЗ.
В ВОЗ отметили, что замедлить распространение инфекции могут строгий контроль за инфекциями в больницах, осмотрительное применение антибиотиков и оперативные лабораторные исследования. Если первый применяемый антибиотик не срабатывает, вероятность летального исхода у стационарных пациентов возрастает, подчеркнули в организации.
Ранее в ECDC сообщили о росте числа случаев заражения крови из-за Klebsiella на 72% в 2019–2025 годах. Летальность при заболеваниях, вызванных этой бактерией, составляет от 40% до 70%. Чаще всего инфекция поражает легкие и вызывает тяжелую пневмонию, а также заражение крови и инфекции мочевыводящих путей.