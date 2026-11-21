«По оценкам (Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.— "Ъ") ECDC, вероятность дальнейшего распространения в странах ЕС/ЕЭЗ высока, особенно в отношении штаммов, обладающих генетическими маркерами повышенной вирулентности. Кроме того, устойчивые бактерии могут перемещаться вместе с пациентами через границы государств»,— сообщили в ВОЗ.