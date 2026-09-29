Дом, который построил Педро

Правительство испанского премьера-социалиста Педро Санчеса, до конца не отошедшее от недавнего миграционного кризиса в Сеуте и громких коррупционных скандалов с участием членов семьи премьера и его ближайших соратников, попало под новый удар. Недавнее выселение арендодателями 87-летней пенсионерки из дома, где она проживала с 1956 года, стало катализатором мощных протестов против недоступности в Испании жилья. В попытке купировать кризис премьер внес на заседание совета министров давно откладывавшийся законопроект о жилье. Однако провести документ через парламент его правительству меньшинства будет непросто. Это еще больше снижает шансы социалистов на предстоящих в этом году парламентских выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Испании Педро Санчес

Фото: Fernando SГЎnchez / Europa Press / AP Премьер-министр Испании Педро Санчес

Фото: Fernando SГЎnchez / Europa Press / AP

В последние годы не раз случалось, что символом и знаменем протестов в той или иной стране становился отдельный человек, пострадавший от произвола властей или других лиц (достаточно вспомнить погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда в Штатах или француженку Жизель Пелико, бывшую жертву сексуализированного насилия со стороны мужа). В Испании образом, вобравшим в себя народный гнев многолетней нерешенностью жилищного вопроса, стала 87-летняя Марикармен Абаскаль.

23 сентября женщину, передвигающуюся на инвалидной коляске, вынесли на носилках из квартиры в престижном мадридском районе Ретиро, где она прожила 70 лет. Многоквартирное здание перешло недавно в руки новой инвестиционной компании, которая подняла ежемесячную плату за аренду разом на 275%, до €2650. И, разумеется, такая арендная плата оказалась пенсионерке не по карману, в честь чего ее в итоге и выселили.

Этот случай стал триггером массовых протестов против стремительного роста цен на жилье и отсутствия защиты прав арендаторов.

В минувшие выходные протестующие разбили на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль сотни палаток. Протесты с участием свыше 2 тыс. человек прошли также в Барселоне, куда вечером 28 сентября приехал премьер Педро Санчес.

Из-за шумихи арендодатели решили проявить «добрую волю» и отыграть назад. Они сообщили, что размер арендной платы для госпожи Абаскаль будет «сопоставим с тем, что она платила раньше». Вернуться туда ей разрешили сразу же после выписки из больницы, где она проходит лечение от истощения. Однако общей проблемы это, понятное дело, не решило.

Проблема недоступности жилья уже много лет остается болезненной темой для испанцев. По оценкам Банка Испании, сделанным на основе разрыва между спросом и объемами нового строительства, в стране с населением около 50 млн человек не хватает 700 тыс. единиц жилья.

Это вынуждает многих граждан жить в арендованных квартирах. Под влиянием повышенного спроса, в том числе со стороны туристического сектора и в связи с ростом численности населения за счет иммиграции, стоимость аренды растет в геометрической прогрессии, как свидетельствуют данные портала недвижимости Idealista, за последнее десятилетие в Испании средняя стоимость аренды жилья выросла почти вдвое.

Нынешний премьер уже не раз обещал решить жилищный вопрос, но как-то робко и непоследовательно. На этот раз ему пришлось действовать решительнее. Санчес решил сбить кризис спешным внесением на рассмотрение совета министров законопроекта о жилье. По данным газеты El Pais, в версии законопроекта, которая обсуждалась в ночь на 28 сентября, речь шла о продлении до 2028 года мер защиты от выселения для уязвимых категорий арендаторов, ограничениях на повышение арендной платы двумя процентами в определенных случаях и предоставлении налоговых льгот жильцам в районах с высокой стоимостью аренды. Среди обсуждаемых мер значился запрет на спекулятивную скупку жилья инвестиционными фондами и повышение налогов на квартиры, которые сдаются туристам в краткосрочную аренду.

В каком виде законопроект пройдет и пройдет ли вообще с учетом того, что социалисты Педро Санчеса стоят во главе правительства меньшинства, пока вопрос. Предложения по регулированию рынка жилья и аренды должны быть достаточно умеренными, чтобы их поддержали в каталонской сепаратистской партии «Вместе за Каталонию» (Junts), которая занимает консервативную позицию в вопросе прав собственников недвижимости (эта партия поддерживает тактический союз с правительством).

И при этом достаточно жесткими, чтобы их одобрили союзники социалистов в левом лагере — младший партнер по правящей коалиции партия «Сумар». А с этим уже сейчас видны проблемы: 28 сентября вице-премьер и глава этой партии Иоланда Диас призвала общественность выступить против правительства, в которое она сама же и входит, чтобы добиться принятия законопроекта, который будет отвечать реальным потребностям.

И уговаривать общественность выступать против особо не приходится: в последние дни протестующие уже выдвинули свой список требований к новому законопроекту о жилье. В частности, они добиваются, чтобы в законодательство включили положения об автоматическом продлении договоров аренды, об ужесточении мер в отношении недобросовестных арендодателей и заморозке арендной платы до тех пор, пока не будет разрешен жилищный кризис.

Удовлетворить «и наших, и ваших» у Педро Санчеса вряд ли получится.

И это крайне плохая новость для социалистов и лично премьера, который и так находится под сильным давлением из-за нерешенного миграционного кризиса в Сеуте и целого ряда коррупционных скандалов с участием членов его семьи и ближайших соратников, в преддверии скорых парламентских выборов. Пока что испанский премьер избегает называть точную дату голосования, однако по закону оно должно состояться не позднее 22 августа 2027 года.

Наталия Портякова