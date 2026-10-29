«Черный лебедь», которого социалисты не ожидали

Трагедия в регионе Кастилия-Ла-Манча стала самой смертоносной аварией на железных дорогах Европы с 2013 года, когда в результате схода поезда с рельсов в Сантьяго-де-Компостела в той же Испании погибли 80 человек. Нынешней катастрофе предшествовал еще один схожий инцидент: в январе на той же линии недалеко от города Адамус на юге Испании столкнулись скоростные поезда тех же компаний, в результате чего погибли 46 человек. Причиной той трагедии сочли ненадлежащее техническое обслуживание. Это привело к усилению контроля за состоянием испанской железнодорожной сети, услугами которой в первом полугодии воспользовались около 25 млн пассажиров, и спровоцировало общественные дискуссии об инвестициях в техническое обслуживание железных дорог.