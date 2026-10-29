«Черный лебедь», которого социалисты не ожидали
Катастрофа в Испании омрачает шансы Педро Санчеса на переизбрание
Трагедия в Испании, где в столкновении двух поездов 28 октября погибли десятки человек, случилась в самое неподходящее для испанских властей время. Ровно через месяц в стране пройдут парламентские выборы, на которых шансы премьера-социалиста Педро Санчеса на переизбрание и так выглядели довольно скромно. В последние недели он начал укреплять свои позиции в противостоянии с главным соперником — лидером консервативной Народной партии Альберто Нуньесом Фейхоо. Но катастрофа на железной дороге, уже вторая за год, высветившая серьезные проблемы в госуправлении инфраструктурой, похоже, ставит крест на позициях всей Соцпартии.
Столкновение двух поездов к югу от испанского города Толедо произошло утром 28 октября. Скоростному пассажирскому поезду компании Renfe разрешили продолжить движение, несмотря на запрещающий сигнал светофора, горевший из-за того, что впереди находился другой состав оператора Iryo, который оставался неподвижным «по неизвестным причинам». На тот момент внутри первого поезда находились 397 человек, в поезде компании Iryo — 147 человек.
В результате столкновения погибли по меньшей мере 68 человек. Еще 80 пассажиров пострадали, 15 из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
Трагедия в регионе Кастилия-Ла-Манча стала самой смертоносной аварией на железных дорогах Европы с 2013 года, когда в результате схода поезда с рельсов в Сантьяго-де-Компостела в той же Испании погибли 80 человек. Нынешней катастрофе предшествовал еще один схожий инцидент: в январе на той же линии недалеко от города Адамус на юге Испании столкнулись скоростные поезда тех же компаний, в результате чего погибли 46 человек. Причиной той трагедии сочли ненадлежащее техническое обслуживание. Это привело к усилению контроля за состоянием испанской железнодорожной сети, услугами которой в первом полугодии воспользовались около 25 млн пассажиров, и спровоцировало общественные дискуссии об инвестициях в техническое обслуживание железных дорог.
И тут Мадриду оказалось особо нечем хвастаться. Хотя в период с 2018 по 2022 год Испания в среднем тратила на свою сеть высокоскоростных магистралей около €1,5 млрд в год — больше, чем любая другая европейская страна, основная часть этих средств шла на новое строительство, на техническое же обслуживание, обновление и модернизацию уже имеющейся инфраструктуры выделялось лишь 16% из этих средств. И по объему инвестиций в техническое обслуживание сети высокоскоростных железных дорог (в Испании их протяженность составляет порядка 4 тыс. км) испанцы оказались далеко позади других крупных европейских стран.
Как итог число происшествий, включая сходы поездов с рельсов и столкновения, выросло, согласно данным испанского органа по контролю за безопасностью на железнодорожном транспорте, с 45 в 2016 году до 69 в прошлом году.
В телевизионном обращении, записанном недалеко от места происшествия, премьер Педро Санчес объявил трехдневный траур по жертвам катастрофы и заявил, что по факту нынешней «ужасной трагедии» будет проведено расследование, пообещав устранить любые выявленные недостатки. Но добавил, что причины двух аварий, по всей видимости, не связаны между собой. «Если для восстановления доверия к нашей системе высокоскоростных железных дорог потребуется принять дополнительные меры по повышению безопасности, мы это сделаем. Ведь для такой страны, как Испания, совершенно неприемлемо, чтобы за один год произошло две аварии на высокоскоростных железнодорожных магистралях»,— отметил премьер.
Трагедия в регионе Кастилия-Ла-Манча случилась за месяц до парламентских выборов (они намечены на 29 ноября). Позиция премьера и его социалистов и так выглядела довольно шаткой: к концу сентября консервативная Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо опережала партию власти в опросах на 7%. Однако в последние недели Санчесу удалось сократить этот разрыв до 4%. Отчасти это оказалось связано с некоторым падением популярности оппозиции: лидер «народников» отпугнул некоторое число избирателей-центристов, допустив формирование правительства совместно с ультраправой партией Vox, которая котируется на уровне 19%. Однако и Санчес не плошал, сделав центром своей предвыборной кампании вопросы жилья и другие социальные проблемы, упирая на то, что нынешний кабинет министров улучшает жизнь простых испанцев.
Трагедия на железной дороге поставила этот тезис под большое сомнение. А оппоненты Санчеса не удержались от использования случившегося в политических целях. Вечером 28 октября Народная партия опубликовала в соцсетях короткий, но понятный призыв к избирателям: «Хватит это терпеть!» Крайне правые пошли еще дальше: в Vox пообещали привлечь правительство к юридической ответственности за катастрофу и возложили на нынешние власти вину за «деградацию инфраструктуры и государственных институтов».
То, что трагедия вышибает почву из-под ног премьера, признали и некоторые его однопартийцы. Катастрофа «неизбежно меняет ход предвыборной кампании и наносит удар по Санчесу», «и оппозиция, естественно, воспользуется этим точно так же, как она использовала аварию в Адамусе», признал в беседе с изданием Politico неназванный законодатель-социалист. «Кампания шла очень успешно. Это тот самый "черный лебедь", которого мы не ожидали»,— посетовал тому же изданию еще один однопартиец премьера, также пожелавший остаться неназванным.