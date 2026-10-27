Суд в Кузбассе счел запрещенными сведения о продаже испанского хамона
Суд в Кемеровской области запретил распространение информации о продаже испанского хамона. Его ввоз в Россию запрещен санкциями. О судебном разбирательстве сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.
Согласно документам, прокурор нашел сайты, на которых хамон из Испании продавали с доставкой по России. Продукты из этой страны в России продавать запрещено, а вся ввозимая продукция должна быть уничтожена. Прокуратура обратилась в суд. Ведомство убеждено, что свободный доступ к вышеуказанной информации «не обеспечивает защиту национальных интересов России, качество пищевых продуктов и их безопасность для здоровья человека». Суд удовлетворил иск и признал упомянутую информацию запрещенной к распространению.
Российское продэмбарго стало ответом на санкции Евросоюза (ЕС) и США в 2014 году. Под запрет в России подпали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция из ЕС. Также предусмотрено уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в нарушение контрсанкций.