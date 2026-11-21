«Такое право позволяет нам более быстро получать значимую информацию в том случае, когда нужно, скажем, найти лиц, финансирующих какой-то теракт, там счет идет на часы, либо собирающихся это сделать... Это значительно проще: вместо того, чтобы запрашивать несколько банков, направить один запрос в НСПК»,— рассказал он на пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.