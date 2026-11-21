Росфинмониторинг начал выявлять подозрительные переводы через НСПК
Росфинмониторинг может быстро получить данные об операциях подозрительных лиц, направив запрос в Национальную систему платежных карт (НСПК). Об этом заявил «РИА Новости» статс-секретарь, замглавы службы финансовой разведки России Герман Негляд.
НСПК обрабатывает платежи внутри страны. Она выступает оператором системы «Мир» и обеспечивает расчеты в Системе быстрых платежей (СБП). С 1 сентября Росфинмониторинг получил право запрашивать у НСПК данные по любым операциям. По словам господина Негляда, Росфинмониторинг запрашивает данные только по конкретным операциям.
«Такое право позволяет нам более быстро получать значимую информацию в том случае, когда нужно, скажем, найти лиц, финансирующих какой-то теракт, там счет идет на часы, либо собирающихся это сделать... Это значительно проще: вместо того, чтобы запрашивать несколько банков, направить один запрос в НСПК»,— рассказал он на пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
По закону НСПК запрещается разглашать факт передачи информации. Власти говорили, что нововведения призваны ускорить проверку финансовой информации и снизить нагрузку на кредитные организации за счет сокращения числа массовых запросов со стороны ведомства.