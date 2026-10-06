Решение премьер-министра Испании Педро Санчеса распустить парламент и провести внеочередные выборы 29 ноября — одна из главных новостей, обсуждаемых в мире. В самой стране как сторонники, так и противники господина Санчеса рады новым выборам, даже несмотря на маячащую возможность прихода к власти ультраправых. За пределами Испании вспоминают, что испанский премьер — едва ли не единственный западный лидер, публично выступающий против Дональда Трампа, и рассуждают о том, как его возможное поражение скажется на расстановке сил в Европе и мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Испании Педро Санчес

Фото: Juan Medina / Reuters Премьер-министр Испании Педро Санчес

Фото: Juan Medina / Reuters

El Pais (Мадрид, Испания) Пусть говорят избирательные урны В жизни демократических государств бывают времена, когда парламент из-за своих разногласий… оказывается неспособным реагировать на насущные нужды страны, и это означает, что пришло время дать слово гражданам. Испания переживает сейчас один из таких моментов… После всех этих лет поляризации и политических игр… наступило время для ясности… Существует угроза, которую никто, ни прогрессисты, ни консерваторы, не должны недооценивать: возможность того, что впервые со смерти диктатора Франко и укрепления демократии правительство Испании может возглавить ультраправая партия. Сегодня эта возможность реальна.

La Razon (Мадрид, Испания) Испанцы возвратили себе суверенные права Решение премьер-министра распустить парламент и провести всеобщие выборы 29 ноября — признание провала законодательной власти. Но еще это и очевидное признание того, что на протяжении последних трех лет… у него не было необходимых инструментов для управления страной… Конечно, на решение Педро Санчеса повлияли и другие факторы — от волны коррупции, затронувшей его ближайшее окружение… до череды фиаско в управлении государством, а также и его агрессивный стиль руководства. Он правил, не признавая ни малейшей ответственности, а всю вину перекладывал на других — оппозицию, домовладельцев, фонды-стервятники, коррумпированных судей, Израиль, Трампа, ультраконсервативный интернационал, бизнес-элиты или технократов. На всех тех людей, которые строили заговоры, чтобы свергнуть лучшее правительство в истории испанской демократии. Но эта риторика… не нашла отклика у граждан, измученных инфляцией, обеспокоенных неконтролируемой иммиграцией, задушенных налогами и сталкивающихся с растущими проблемами в поиске достойного жилья. И вот голос этих самых испанцев снова будет услышан.

CNBC (Энглвуд-Клифс, США) Главный европейский противник Трампа: почему премьер-министр Испании Санчес назначает досрочные выборы На международной арене у Санчеса появились как сторонники, так и противники после того, как в начале этого года он стал самым ярым в Европе критиком внешнеполитического курса США на Ближнем Востоке. Для одних его предостережения о «повторении ошибок прошлого» и отказ становиться «соучастником того, что вредит миру» стали примером того, как Европа готова противостоять администрации, придерживающейся жесткого курса, невзирая на возможные ответные меры. Другие — и в первую очередь президент США Дональд Трамп — подвергли Санчеса и его правительство резкой критике, обвинив Испанию в том, что она ставит под угрозу «жизни американцев» и не вносит должного вклада в расходы НАТО.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Оказавшийся в трудном положении Педро Санчес ищет спасения в досрочных выборах в Испании Уверенное поведение Педро Санчеса на международной арене, где он — знаменосец левых сил мира и один из немногих европейских лидеров, готовых открыто противостоять Дональду Трампу,— резко контрастирует с его слабостью внутри страны. Не имея парламентского большинства, испанский премьер-министр с трудом формирует политическую повестку и не может проводить законы на фоне нарастающего давления из-за коррупционных скандалов. Ставка на досрочные выборы в ноябре — это последняя попытка спасти его премьерство.

Politico.eu (Брюссель, Бельгия) Выборы в Испании грозят разрушить политический баланс сил в Брюсселе Поражение Педро Санчеса на досрочных выборах в Испании грозит дестабилизацией ситуации в ЕС: оно ослабит позиции социалистов и демократов в Брюсселе и вынудит их занять более конфронтационную позицию. Санчес — единственный лидер крупной страны ЕС, придерживающийся социалистических взглядов; он выступал в качестве левоцентристского противовеса решениям Совета ЕС, в котором доминируют правоцентристы... Смена правительства в Мадриде нарушит это равновесие... Согласно опросам, к власти в стране придет правоцентристская Народная партия, которая, вероятно, вступит в коалицию с ультраправой партией Vox... Выборы в Испании дадут старт целому ряду важных голосований в ключевых странах ЕС, включая Италию, Польшу и Францию, где в преддверии президентских выборов 2027 года в опросах лидирует ультраправое «Национальное объединение». Ультраправые силы в Брюсселе оказывают давление на Европейскую народную партию, требуя от нее отказаться от запрета на сотрудничество с ними и разорвать традиционные связи с Прогрессивным альянсом социалистов и демократов.

Подготовили Алена Миклашевская, Николай Зубов