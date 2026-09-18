Испанская полиция начала вытеснять мигрантов с пляжей Сеуты
Испанская полиция начала вытеснять нелегальных марокканских мигрантов с пляжей Сеуты и направлять их в недавно открытые временные убежища. Об этом сообщают El Pais и Reuters.
Операция началась в 7:00 по местному времени (8:00 мск). По данным СМИ, полиция стреляла в воздух резиновыми пулями и применяла против мигрантов дубинки. Однако в большинстве случаев вытеснение мигрантов с пляжей происходило спокойно.
30 и 31 июля на территорию Сеуты из Марокко прорвались более 70 тыс. нелегальных мигрантов. Выдворить большинство из них удалось спустя лишь несколько недель. Однако более 10 тыс. мигрантов до сих пор остаются в Сеуте. Большинство из них живут во временных жилищах или просто под открытым небом в нескольких районах Сеуты, в основном на пляжах. На прошлой неделе на пляже в промышленном парке «Эль-Тарахал» сгорели 42 временных жилища мигрантов.
Власти Сеуты создали новые временные убежища для мигрантов на территории порта на 1,7 тыс. человек. Именно туда полиция направляла мигрантов с пляжей. Однако, как отмечают правозащитные организации, всем желающим в новых убежищах не хватит места.
Портовые убежища в этой ситуации работают как экстренная мера разгрузки пляжей, а не как решение вопроса о постоянном размещении. Из-за нехватки ресурсов и переполненности ранее предоставленных помещений, часть людей все равно рискует остаться под открытым небом, как это уже происходило, когда мигранты спали на земле.
Перевод в убежища сам по себе не определяет дальнейший статус мигрантов. Человек, оказавшийся на территории Испании, может заявить о намерении просить убежище, и в таком случае ему обязаны предоставить временный статус и рассмотреть заявление. Однако глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка ранее заявлял, что нелегально въехавшим мигрантам не разрешат остаться в анклаве Сеута или выехать на материковую часть Испании, за исключением редких случаев.
Сохранение людей на пляжах создает не только проблему размещения, но и нагрузку на городские службы. Медицинские службы Сеуты сообщали о высокой нагрузке на систему здравоохранения, а среди живущих на пляже участились случаи инфекционной диареи, чесотки и травм после стычек. Таким образом, операция по перемещению снижает остроту ситуации в отдельных местах, но при нехватке мест переносит давление на другие площадки и систему здравоохранения.