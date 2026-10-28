Поезда оказались на трагическом пути
Что известно о столкновении пассажирских экспрессов в Толедо
По данным телеканала Antena 3, число погибших при столкновении двух поездов в Испании превысило 60 человек. Ещё 179 человек пострадали. Авария произошла на подъезде к Мадриду в провинции Толедо. Как пишет El Pas, высокоскоростной поезд врезался в другой состав, два вагона сошли с рельсов и упали на насыпь. Среди возможных причин власти называют человеческую ошибку на фоне сбоя системы безопасности. Как говорится в заявлении железнодорожного оператора, движение из испанской столицы на юг страны приостановлено.
За последний год эта трагедия не первая, рассказывает собственный корреспондент “Ъ FM” в Испании Дарья Гаврилова:
«В 8:54 утра по испанскому времени произошла авария с участием двух высокоскоростных поездов. Толедо находится в пригороде Мадрида, и оба поезда следовали маршрутом Севилья-Мадрид, то есть направлялись в испанскую столицу. Авария произошла на участке, где есть единственная дорога, которую должны делить оба поезда. И поезд испанской компании Renfe врезался практически на полной скорости в остановившийся на путях поезд компании Iryo. По предварительным данным, считается, что это человеческая ошибка, которая произошла из-за действий сотрудников Центра навигации в Мадриде Аточа.
Есть свидетельства очевидцев, тех, кто находился внутри одного из поездов, что была попытка остановить поезд, было резкое торможение. Настолько резкое, что некоторые люди "пролетели по коридору внутри вагона".
В Испании прямо сейчас идет полным ходом подготовка к досрочным выборам 28 ноября. И все партии Испании, помимо ультраправой партии Vox, остановили сегодня всю активность в связи с траурными событиями. Уже больше погибших, чем в прошлой аварии. В январе это была техническая неполадка на дороге. Там поезд маршрутом Малага-Мадрид сошел с рельс и врезался в идущий навстречу поезд. Две крупные аварии с большим количеством жертв в высокоскоростных поездах за год. Это тревожный сигнал о состоянии транспортной системы».
Сенат Испании приостановил всю работу на два дня. Машинисты поездов компании Renfe объявили 24-часовую забастовку из-за несоблюдения мер безопасности на железных дорогах страны. Они требуют, чтобы власти выполнили обещания, которые дали после железнодорожной аварии в январе. Катастрофа приведет к транспортному кризису во всей Испании, говорит журналист из Мадрида Саймон Хантер:
«Испанские власти публикуют кадры, снятые с воздуха, на месте происшествия. И это выглядит просто ужасно. Спасатели извлекают тела из под завалов. Два поезда фактически оказались в кювете на насыпи, и это очень похоже на то, что мы видели во время аварии в начале этого года. Огромное количество пассажиров, в том числе дети.
Свыше 100 поездов дальнего следования были остановлены, так что это точно приведет к полному транспортному коллапсу в Испании.
Популярность этого маршрута колоссальна. В 2025 году высокоскоростными железными дорогами в Испании пользовались 44,5 млн человек.
Это затрагивает жизни очень и очень многих. Им нужно добираться до работы, перемещаться по стране, чтобы навестить родных. Все это приведет к серьезным сбоям и последствиям».
Как сообщили в посольстве России в Испании и туроператоры, обращений от россиян из-за железнодорожной катастрофы пока не поступало. Королевский двор Испании и премьер-министр Педро Санчес заявили, что потрясены произошедшей аварией в Толедо, и выразили солидарность и поддержку жертвам и их семьям.