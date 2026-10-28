Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №200

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

Поезда оказались на трагическом пути

Что известно о столкновении пассажирских экспрессов в Толедо
По данным телеканала Antena 3, число погибших при столкновении двух поездов в Испании превысило 60 человек. Ещё 179 человек пострадали. Авария произошла на подъезде к Мадриду в провинции Толедо. Как пишет El Pas, высокоскоростной поезд врезался в другой состав, два вагона сошли с рельсов и упали на насыпь. Среди возможных причин власти называют человеческую ошибку на фоне сбоя системы безопасности. Как говорится в заявлении железнодорожного оператора, движение из испанской столицы на юг страны приостановлено.

Violeta Santos Moura / Reuters

За последний год эта трагедия не первая, рассказывает собственный корреспондент “Ъ FM” в Испании Дарья Гаврилова:
«В 8:54 утра по испанскому времени произошла авария с участием двух высокоскоростных поездов. Толедо находится в пригороде Мадрида, и оба поезда следовали маршрутом Севилья-Мадрид, то есть направлялись в испанскую столицу. Авария произошла на участке, где есть единственная дорога, которую должны делить оба поезда. И поезд испанской компании Renfe врезался практически на полной скорости в остановившийся на путях поезд компании Iryo. По предварительным данным, считается, что это человеческая ошибка, которая произошла из-за действий сотрудников Центра навигации в Мадриде Аточа.
Есть свидетельства очевидцев, тех, кто находился внутри одного из поездов, что была попытка остановить поезд, было резкое торможение. Настолько резкое, что некоторые люди "пролетели по коридору внутри вагона".

18 января в испанской провинции Кордова столкнулись два пассажирских поезда

Читать далее
В Испании прямо сейчас идет полным ходом подготовка к досрочным выборам 28 ноября. И все партии Испании, помимо ультраправой партии Vox, остановили сегодня всю активность в связи с траурными событиями. Уже больше погибших, чем в прошлой аварии. В январе это была техническая неполадка на дороге. Там поезд маршрутом Малага-Мадрид сошел с рельс и врезался в идущий навстречу поезд. Две крупные аварии с большим количеством жертв в высокоскоростных поездах за год. Это тревожный сигнал о состоянии транспортной системы».
Сенат Испании приостановил всю работу на два дня. Машинисты поездов компании Renfe объявили 24-часовую забастовку из-за несоблюдения мер безопасности на железных дорогах страны. Они требуют, чтобы власти выполнили обещания, которые дали после железнодорожной аварии в январе. Катастрофа приведет к транспортному кризису во всей Испании, говорит журналист из Мадрида Саймон Хантер:
«Испанские власти публикуют кадры, снятые с воздуха, на месте происшествия. И это выглядит просто ужасно. Спасатели извлекают тела из под завалов. Два поезда фактически оказались в кювете на насыпи, и это очень похоже на то, что мы видели во время аварии в начале этого года. Огромное количество пассажиров, в том числе дети.
Свыше 100 поездов дальнего следования были остановлены, так что это точно приведет к полному транспортному коллапсу в Испании.
Популярность этого маршрута колоссальна. В 2025 году высокоскоростными железными дорогами в Испании пользовались 44,5 млн человек.
Это затрагивает жизни очень и очень многих. Им нужно добираться до работы, перемещаться по стране, чтобы навестить родных. Все это приведет к серьезным сбоям и последствиям».
Как сообщили в посольстве России в Испании и туроператоры, обращений от россиян из-за железнодорожной катастрофы пока не поступало. Королевский двор Испании и премьер-министр Педро Санчес заявили, что потрясены произошедшей аварией в Толедо, и выразили солидарность и поддержку жертвам и их семьям.

Два пассажирских поезда столкнулись в Испании

Несколько вагонов перевернулись и упали с насыпи
1/121/12

Несколько вагонов перевернулись и упали с насыпи

Violeta Santos Moura / Reuters

В одном поезде находились 147 пассажиров, а также один младенец, в другом ехали 397 человек
2/122/12

В одном поезде находились 147 пассажиров, а также один младенец, в другом ехали 397 человек

Manu Fernandez / AP

На скорости около 200 км/ч состав врезался в поезд, стоящий на рельсах без движения
3/123/12

На скорости около 200 км/ч состав врезался в поезд, стоящий на рельсах без движения

GUARDIA CIVIL HANDOUT / Handout / Reuters

На месте происшествия работают медики и пожарные бригады, для перевозки раненых используются три вертолета
4/124/12

На месте происшествия работают медики и пожарные бригады, для перевозки раненых используются три вертолета

Violeta Santos Moura / Reuters

Пострадавший в аварии
5/125/12

Пострадавший в аварии

Andrea Comas / AP

Столкновение произошло в 8:54 утра по местному времени
6/126/12

Столкновение произошло в 8:54 утра по местному времени

Manu Fernandez / AP

Пассажиры эвакуируются с места аварии
7/127/12

Пассажиры эвакуируются с места аварии

Violeta Santos Moura / Reuters

Незнакомцы утешают родственника одного из пассажиров поезда
8/128/12

Незнакомцы утешают родственника одного из пассажиров поезда

Violeta Santos Moura / Reuters

Все запланированные на сегодня в регионе мероприятия отменены, протестующие аграрии приостановили манифестации
9/129/12

Все запланированные на сегодня в регионе мероприятия отменены, протестующие аграрии приостановили манифестации

Guardia Civil / AP

В Испании объявили трехдневный траур
10/1210/12

В Испании объявили трехдневный траур

Andrea Comas / AP

Причиной происшествия называют человеческий фактор. Из-за сбоя системы сигнализации около восьми поездов получили указание остановить движение, но одному из составов сотрудник центра управления движением направил ошибочный разрешающий сигнал по уже занятому пути
11/1211/12

Причиной происшествия называют человеческий фактор. Из-за сбоя системы сигнализации около восьми поездов получили указание остановить движение, но одному из составов сотрудник центра управления движением направил ошибочный разрешающий сигнал по уже занятому пути

Violeta Santos Moura / Reuters

Движение поездов на высокоскоростной линии Мадрид—Андалусия приостановлено, из-за чего более 100 рейсов задержаны или отменены
12/1212/12

Движение поездов на высокоскоростной линии Мадрид—Андалусия приостановлено, из-за чего более 100 рейсов задержаны или отменены

Juanma Jimenez / Europa Press / AP

Смотреть
Испания
Железнодорожные аварии
Европа

Авторы

  • Анжела Гаплевская
    Анжела Гаплевская
    редактор