Поезда оказались на трагическом пути

В Испании прямо сейчас идет полным ходом подготовка к досрочным выборам 28 ноября. И все партии Испании, помимо ультраправой партии Vox, остановили сегодня всю активность в связи с траурными событиями. Уже больше погибших, чем в прошлой аварии. В январе это была техническая неполадка на дороге. Там поезд маршрутом Малага-Мадрид сошел с рельс и врезался в идущий навстречу поезд. Две крупные аварии с большим количеством жертв в высокоскоростных поездах за год. Это тревожный сигнал о состоянии транспортной системы».