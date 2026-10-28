Посольство России выразило соболезнования после аварии поездов в Испании

Авария произошла утром 28 октября на железнодорожной линии между Мадридом и Севильей. Столкнулись поезд испанского государственного оператора Renfe, следовавший из Мадрида в Севилью, и состав частного высокоскоростного перевозчика Iryo. По данным испанских СМИ, в результате происшествия погибло не менее 50 человек.