Посольство России выразило соболезнования после аварии поездов в Испании
Посольство России в Мадриде выразило соболезнования семьям погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо. Российские дипломаты также пожелали скорейшего восстановления пострадавшим. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
«По состоянию на текущий момент информации о пострадавших российских гражданах не имеется. Обращений и просьб о помощи от соотечественников в адрес Посольства не поступало. Держим ситуацию на контроле»,— указано в сообщении посольства.
Авария произошла утром 28 октября на железнодорожной линии между Мадридом и Севильей. Столкнулись поезд испанского государственного оператора Renfe, следовавший из Мадрида в Севилью, и состав частного высокоскоростного перевозчика Iryo. По данным испанских СМИ, в результате происшествия погибло не менее 50 человек.
Одной из возможных причин аварии рассматривается человеческий фактор. Окончательные обстоятельства столкновения предстоит установить в ходе расследования.