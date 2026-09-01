Bloomberg: ЕС и НАТО потребовали от Греции и Испании передать Украине ракеты

Страны Евросоюза и НАТО давят на Испанию и Грецию с целью передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, запросы поделиться арсеналом направлялись этим летом. Этот вопрос лично обсудят на встречах министров обороны и иностранных дел стран ЕС в Дублине 1 и 2 сентября.

К переговорам присоединятся представители Киева, Великобритании, Норвегии, Исландии и Швейцарии. Страны рассматривают вариант, при котором Норвегия выкупит эти ракеты и потом передаст их Киеву.

Как сообщает Bloomberg, в Киеве заявляют об истощении средств ПВО из-за усиления российских атак. Фактором дефицита также стал высокий спрос на ракеты Patriot в США из-за войны с Ираном.

Мадрид и Афины обладают одними из крупнейших запасов ракет модификации PAC-2, у части из которых заканчиваются сроки эксплуатации. Греция сопротивляется давлению, отмечает агентство. Власти страны указывают на необходимость сохранять арсенал из-за напряженных отношений с Турцией.

Украина ожидает поставок средств ПВО через систему PURL — программу, позволяющую союзникам по НАТО закупать американское оружие для Киева. Страны ЕС сейчас обсуждают, нужно ли разрешить Украине закупать больше ракет Patriot за счет выделенного ей кредита в размере €90 млрд. При этом как американские ракеты, так и их европейские аналоги SAMP/T сталкиваются с длинными очередями на поставку и задержками в производстве, отмечает агентство.