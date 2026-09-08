Британия запретила импорт из израильских поселений на Западном берегу Иордана

Великобритания, Франция и Канада объявили о запрете на импорт продукции из израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Еще девять стран готовы присоединиться к мерам. Это следует из совместного заявления, опубликованного на сайте британского правительства.

Западный берег реки Иордан перешел под контроль Израиля по итогам Шестидневной войны 1967 года между еврейским государством и арабскими странами. Международное сообщество считает палестинскую территорию незаконно оккупированной.

Поводом для введения санкций стали объявленные Израилем тендеры на строительство около 1,2 тыс. домов для поселенцев на Западном берегу. Планы присоединиться к санкциям Британии, Франции и Канады подтвердили Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Испания и Швеция.

«Мы решительно выступаем против действий, равносильных аннексии палестинских земель и насильственному перемещению палестинского населения»,— указано в заявлении. Страны призвали правительство Израиля немедленно прекратить расширение поселений на Западном берегу и привлечь к ответственности причастных к насилию по отношению к палестинцам.

Израиль в ответ объявил о закрытии консульства Британии в Иерусалиме, передает The Times of Israel. Кроме того, Израиль высылает британских представителей из международного центра поддержки сектора Газа в Кирьят-Гате и запрещает въезд в страну 12 британцам, в том числе политикам.

США отказались присоединяться к санкциям. «Мы не хотим, чтобы прямо сейчас на Западном берегу происходило что-либо дестабилизирующее, учитывая, что в регионе так много всего происходит»,— сказал госсекретарь США Марко Рубио журналистам (цитата по AFP).

О ситуации на Западном берегу — в материале «Ъ» «Еврейским поселениям рисуют новые границы».